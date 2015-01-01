Irrigación invierte en maquinaria pesada y equipos

Noticias

9 de Septiembre - Se abrieron los sobres y hubo 12 ofertas. El organismo del agua comprará 10 nuevas unidades, entre máquinas, camiones, excavadoras y retroexcavadoras por 3.700.750.000 pesos.

El Departamento General de Irrigación llevó adelante este lunes 8 de septiembre el acto licitatorio para la adquisición de maquinaria pesada, para la cual el organismo del agua realizará una importante inversión: $3.700.750.000. La compra responde a las necesidades planteadas por las subdelegaciones e Inspecciones de Cauce, de modernizar y renovar los equipos de trabajo en toda la provincia.

Entre los equipos a adquirir se encuentran una excavadora hidráulica sobre orugas de 21 a 25 toneladas; una excavadora hidráulica sobre orugas de 13 tonelada; tres retroexcavadoras cargador frontal sobre neumáticos 4 por 4 con brazo extensible; una retroexcavadora cargador frontal sobre neumáticos 4×4 con brazo estándar; una retroexcavadora cargador frontal sobre neumáticos 4×4 con brazo extensible, balde 4 en 1; una topadora sobre orugas (mínimo 37,5 toneladas) armado con hoja semi universal y escarificador de 1 diente; un camión tractor 6×4 doble eje trasero con plato de enganche; dos camiones tractor (de potencia mínima 300 HP) doble eje trasero con plato de enganche; tres carrocerías vuelco trasero metálica con sistema hidráulico (capacidad 15 a 18 m3) y un tractor de 80 HP, 4WD, con cabina.

Doce ofertas económicas fueron recibidas de las siguientes empresas: Delfer SRL; LMA Industrial SA; Track Mar Saci, ZMG Argentina SRL, Ficamen SA, Gruas San Blas SA, Diesal Langer SRL, Finning Argentina SA, Vialerg SA, American Vial Group SRL, Heinz Loos SRL e Igarreta Máquinas SA. Las ofertas serán evaluadas previamente a la adjudicación, en los próximos días.

El acto licitatorio contó con la presencia del superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli; el director de Contabilidad y Finanzas, Guillermo Muñoz; el licenciado Edgardo Juárez, por la Dirección de Desarrollo Organizacional, y el equipo del Departamento de Compras y Contrataciones.