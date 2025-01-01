"Tango por los Caminos del Vino" ya tiene sus artistas

Noticias

La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, da a conocer las propuestas artísticas seleccionadas para la XVI edición del festival Tangos por los Caminos del Vino, que se realizará en diversas locaciones del territorio provincial del 20 al 26 de septiembre de 2025.

Este encuentro con la música ciudadana contribuye a la promoción y difusión de ese género a partir de la riqueza particular de sus diversas expresiones musicales y considerando que el conjunto constituye un bien patrimonial intangible de la humanidad.

Luego de la convocatoria pública y abierta, hoy se dan a conocer las propuestas artísticas seleccionadas. El jurado evaluador estuvo integrado por José Pablo Giménez Zumbo, en representación del MIMM (Movimiento de Músicos Independientes); Zaharay Graciela Ortega, como representante de la Asociación Músicos de Cuyo de Mendoza, y Carlos Fernando López, como representante de la Subsecretaría de Cultura.

Los seleccionados (sin orden de mérito)

Tango XXl

Tango x2

Duo Méndez – Vela

Luli a secas y Macarena Rocha

Duo Pérez Caner

Los pájaros perdidos

Moltisanti-Flores

18 cuerdas y la voz de Luis Lucero

Cuarteto entramadas

Allá por la Catalina

Tangos y falsas promesas

Raul Gurivera

Strapatango

Barragan-Astudillo-Vega

5 argentino de tango

Carmesí Tango

Seré tango

Orquesta Típica Malbec

La Gema

Sexteto 1.800.

Suplentes:

Aura

Cuarteto cordal

Club Atlético Guitarrita

La Mundial Orkestra.

Fuente: Prensa Gobernación