"Tango por los Caminos del Vino" ya tiene sus artistas

Wednesday, 10 De September De 2025
La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, da a conocer las propuestas artísticas seleccionadas para la XVI edición del festival Tangos por los Caminos del Vino, que se realizará en diversas locaciones del territorio provincial del 20 al 26 de septiembre de 2025.
Este encuentro con la música ciudadana contribuye a la promoción y difusión de ese género a partir de la riqueza particular de sus diversas expresiones musicales y considerando que el conjunto constituye un bien patrimonial intangible de la humanidad.
Luego de la convocatoria pública y abierta, hoy se dan a conocer las propuestas artísticas seleccionadas. El jurado evaluador estuvo integrado por José Pablo Giménez Zumbo, en representación del MIMM (Movimiento de Músicos Independientes); Zaharay Graciela Ortega, como representante de la Asociación Músicos de Cuyo de Mendoza, y Carlos Fernando López, como representante de la Subsecretaría de Cultura.
Los seleccionados (sin orden de mérito)
Tango XXl
Tango x2
Duo Méndez – Vela
Luli a secas y Macarena Rocha
Duo Pérez Caner
Los pájaros perdidos
Moltisanti-Flores
18 cuerdas y la voz de Luis Lucero
Cuarteto entramadas
Allá por la Catalina
Tangos y falsas promesas
Raul Gurivera
Strapatango
Barragan-Astudillo-Vega
5 argentino de tango
Carmesí Tango
Seré tango
Orquesta Típica Malbec
La Gema
Sexteto 1.800.
Suplentes:
Aura
Cuarteto cordal
Club Atlético Guitarrita
La Mundial Orkestra.
Fuente: Prensa Gobernación