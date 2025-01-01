Alvear instauró el “Día de Concientización sobre el TDAH”

Alvear

10 de Septiembre - El Honorable Concejo Deliberante de General Alvear aprobó una resolución que establece el 28 de julio como “Día de Concientización sobre el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad)” en el departamento.

La Concejal Gisella Bello dialogó con 989 Radio y contó que la iniciativa tiene como objetivo visibilizar y sensibilizar a la comunidad sobre este trastorno, promoviendo el respeto, la empatía y la inclusión hacia quienes lo atraviesan y sus familias.

De esta manera, General Alvear se suma al reconocimiento internacional de la fecha, que busca informar y reflexionar sobre la importancia del acompañamiento, la igualdad de oportunidades y el compromiso social en materia de salud y educación.