Alvear instauró el “Día de Concientización sobre el TDAH”

La Concejal Gisella Bello dialogó con 989 Radio y contó que la iniciativa tiene como objetivo visibilizar y sensibilizar a la comunidad sobre este trastorno, promoviendo el respeto, la empatía y la inclusión hacia quienes lo atraviesan y sus familias.
De esta manera, General Alvear se suma al reconocimiento internacional de la fecha, que busca informar y reflexionar sobre la importancia del acompañamiento, la igualdad de oportunidades y el compromiso social en materia de salud y educación.