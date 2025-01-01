Emir Félix visitó Alvear y respaldó a los candidatos locales

Alvear

8 de Septiembre - El ex intendente de San Rafael, presidente del Partido Justicialista de Mendoza y candidato a diputado nacional, visitó este lunes General Alvear en el marco de la campaña electoral.

Durante su recorrido fue recibido por Oscar Bonnardel y Vanina Lucero, quienes encabezan la lista de concejales del justicialismo alvearense. La actividad incluyó visitas a industrias, fincas y espacios vinculados al turismo, con el objetivo de escuchar de primera mano las preocupaciones de los distintos sectores productivos.

“Nuestra candidata, que en realidad es un lujo, nos acompañó a recorrer tres industrias, una planta de empaque y varias fincas en el departamento. La semana pasada estuvimos en una industria y hay una alarma muy seria en el sector, porque el mercado interno prácticamente está destruido. El consumo cayó y las industrias hoy tienen las latas guardadas desde el año pasado. Se está vendiendo por debajo del costo de producción, lo que refleja una situación muy complicada. El agro también atraviesa un momento muy difícil, porque los costos no cierran y el mercado interno no consume. Estamos ante una trampa muy compleja”, expresó Félix.

En relación al escenario económico, el candidato a diputado nacional advirtió que “la economía es la que más nos está afectando en esta situación. Hoy tenemos un problema muy serio en las economías regionales. Esta economía nacional castiga fuertemente a nuestras regiones, que tienen sus particularidades: están basadas en la agro industria, y los costos financieros son altísimos para sostener el capital de trabajo”.

Por último, también se refirió a la crisis turística: “¿De qué manera se va a restablecer el mercado interno? Ese es el gran interrogante, porque es la actividad que nos sostiene a todos. Estamos en un hotel y vemos que la situación del turismo también es caótica. Es una situación dificilísima: los turistas no vienen, aunque hacemos un gran esfuerzo en promoción. Sin embargo, los operativos hay que seguir manteniéndolos”.

Con esta agenda, Emir Félix reforzó su vínculo con el sur mendocino y dejó en claro que el desafío del justicialismo es acompañar a los sectores productivos, agroindustriales y turísticos que hoy atraviesan una coyuntura crítica.