FÚTBOL: Se fue la última y el Reducido promete

Deportes

8 de Septiembre - Se disputó la 18ª fecha del torneo “Abel García” de la liga Alvearense y con la clasificación de Andes quedaron definidos los cruces de semifinales.

Partido por Partido:

Real del Padre 1-1 Andes FC

El “Croto” igualó con los “Azules” en Real del Padre y se aseguró el 4º lugar en el reducido final, en el que enfrentará a Pacífico.

Brian Espinosa, de penal puso en ventaja a la visita, mientras que Jesús Funes, igualó para los dueños de casa, que enfrentarán a Villa Atuel en el reducido.

SC Pacífico 3-1 SC Argentino

Dos tantos de Ramiro Riarte y otro de Mateo Vignolo, pusieron cifras a la victoria del “Lobo”, que dejó sin chances a “La Academia”, que había abierto el tanteador a través de Lautaro Riarte,

CA Villa Atuel 3-0 CA Colón

El legendario Darío Sandoval, Tomás Lucero y Ángel González, marcaron para la goleada de “La Topadora”, que se medirá en un verdadero clásico, frente a Real del Padre en semifinales.

USyD Bowen 3-1 Boca de La Escandinava

El “Naranja” venció 3 a 1 al “Xeneixe” que no logró sumar unidades en toro el certamen.

Maximiliano López en 2 ocasiones y Matías Soria anotaron para Bowen, mientras que Mariano Quiroga descontó para Boca, que deberá enfrentar al perdedor de la final de la Primera B.

Ferro CO 9-1 Unión SL

El “Verde” vapuleó al elenco “Puntano” y cerró de la mejor manera, aunque sabiéndose eliminado.

Daniel Cabaña en 3 oportunidades, Denis Sosa en 2 y goles de Ramón Cabrera, Juan Cruz Montiel, Walter Poblete, Ezequiel Pérez, fueron los de la verdadera “marea verde”, mientras que Fabián Cruz, anotó para Unión.

Tabla de Posiciones Torneo “Abel García” disputadas 18 fechas:

1º SC Pacífico 45 Pts

2º Real del Padre 33 Pts

3º CA Villa Atuel 33 Pts

4º Andes FC 28 Pts

5º Ferro CO 25 Pts

6º SC Argentino 25 Pts

7º USyD Bowen 22 Pts

8º Unión SL 17 Pts

9º CA Colón 14 Pts

10º Boca de La Escandinava 0 Pts

Fuente: Tridente Ofensivo

Foto: Archivo Andes