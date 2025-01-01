La Municipalidad actuó ante hechos de vandalismo en calle Diagonal Pellegrini

Alvear

8 de Septiembre - La Municipalidad tomó intervención inmediata ante hechos de vandalismo ocurridos este fin de semana en calle Diagonal Carlos Pellegrini y Baltazar Parra en Ciudad, donde fueron dañados carteles públicos y afectado el arbolado urbano. A través de las áreas correspondientes, se realizaron las inspecciones y actuaciones administrativas pertinentes.

Si bien el hecho contemplaba sanciones según la normativa vigente, estas no se aplicarán debido a la rápida y responsable actitud del padre de una joven involucrada, quien se comunicó con la comuna, pidió disculpas y se comprometió a cubrir íntegramente los costos de reparación.

Desde la Secretaría de Desarrollo, su titular Hugo Molina explicó que los organismos de control actuaron conforme al procedimiento establecido: “las áreas de Inspección General y Gestión Ambiental, que dependen de esta Secretaría, realizaron las inspecciones correspondientes. La ordenanza prevee sanciones económicas y la remisión al Juzgado de Faltas. Sin embargo, al tratarse de un menor y ante la conducta responsable del padre, se optó por no aplicar sanción formal”.

Molina remarcó que, si bien se trata de una situación excepcional, la reparación voluntaria no exime de la necesidad de reflexionar: “valoramos que el padre se haya hecho cargo, como ya ha ocurrido en otros casos similares. Pero también es necesario llamar a la reflexión: está bien festejar, pero hay que conocer los límites. El daño al espacio público no puede ser parte de una celebración”.

Reparaciones en curso

El director de Obras, Ángel Martínez, detalló los daños registrados y las acciones de remediación ya iniciadas: “se vandalizaron tres carteles, que fueron retirados y se están reparando. También hubo intervenciones sobre árboles que están protegidos, por lo que el padre contrató a personal especializado para realizar la limpieza correspondiente. Asumirá todos los costos económicos de los arreglos”.

Respecto a las pintadas en la cinta asfáltica, Martínez señaló que si bien no están permitidas, en este caso no causaron daños estructurales: “el asfalto suele limpiarse con el tránsito, pero lo grave aquí fue el daño al arbolado y a la cartelería. Son elementos valiosos del espacio público que deben preservarse”.