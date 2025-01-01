Se viene la tercera edición de la Copa Tricolor en General Alvear

Deportes

8 de Septiembre - Alvear se prepara para vivir cuatro días de puro fútbol con la tercera edición de la Copa Tricolor, organizada por la comisión del Club 10 de Septiembre con el apoyo de la Municipalidad de General Alvear. El torneo se desarrollará del 11 al 14 de septiembre en el predio oficial del club y en el predio de Ferro.

Alberto Gómez, director de Deportes, destacó: "estamos aquí presentando junto con toda la gente de la comisión de 10 de septiembre la tercera edición de la Copa Tricolor, así que vienen trabajando desde hace tiempo y el municipio siempre colaborando, ayudando para que este evento salga lo mejor posible."

Desde la comisión del Club explicaron que el torneo contará con siete categorías, desde la 11 hasta la 17, y reunirá a 78 equipos provenientes de distintas provincias, entre ellos Neuquén, San Luis, La Pampa y Río Negro, además de los equipos de Alvear. Se espera la participación de más de 550 chicos de afuera, junto a sus familias, lo que superará las mil personas de visitantes durante los cuatro días.

Además, se contará con la presencia de veedores de Gimnasia de La Plata, Club Atlético Quilmes e Independiente, quienes observarán a los jugadores en las distintas categorías.

Los organizadores también agradecieron a las empresas locales y al municipio por su colaboración constante. “Más que nada, agradecerles tanto a todas las empresas locales que han colaborado con la publicidad y sobre todo al municipio, a través de la dirección de deportes y a nuestro intendente, que colaboran en cada una de las situaciones en las que nos hemos acercado y están presentes”, señalaron.

Finalmente, invitaron a los vecinos a apoyar el torneo y a disfrutar del turismo deportivo que caracteriza a la ciudad. “Invitar a todos los alvearenses que apoyen estos emprendimientos de los clubes, que para los clubes es más que importante.”, concluyeron.

El torneo se desarrollará desde el 11 al 14 de septiembre de 9:00 a 18:30, y el costo de la entrada será de $ 3.000 pesos.