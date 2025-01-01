Ferro celebró un nuevo Aniversario

Deportes

8 de Septiembre - Este sábado por la noche, el Salón del Club Ferrocarril Oeste fue escenario de una emotiva cena show por un nuevo aniversario de la institución. Con la presencia de alrededor de 400 personas, el evento contó con la participación del intendente de General Alvear, Alejandro Molero, quien firmó un convenio de trabajo conjunto con el club.

Durante la velada se destacó la importancia del apoyo municipal al crecimiento de Ferro. “Fue una noche para festejar, pero también para promocionar las actividades del club y avanzar en un trabajo mancomunado junto al municipio”, expresó Jimena García, delegada de Alvear Oeste.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue el homenaje al grupo Cerbatana, recordado por su paso en los años dorados del club. Además, se presentaron Sur Tango, el tributo musical y el cierre fue con baile popular a cargo de Agua Cristal.

García también adelantó que en los próximos meses se inaugurarán nuevas tribunas en la cancha del club, una obra que cuenta con el acompañamiento económico del municipio.