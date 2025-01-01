AJEDREZ: Garay se quedó con el primer Torneo de la Liga de Adultos en un final muy reñido

Deportes

8 de Septiembre - Sebastián Garay se quedó con el Oro en el primer torneo de la Liga de Adultos de General Alvear, gracias a un mejor Bucholtz, tras igualar en puntos con Sebastián Lieby, que finalizó 2º.

Este fin de semana se disputó sobre la plataforma lichess.org, el primero de los cuatro torneos anuales que componen la tradicional liga de Adultos de General Alvear, con la presencia de varios de los mejores jugadores del departamento.

Campeón se consagró Sebastián Garay, con 5 puntos, producto de 5 victorias y una derrota, ante Santiago Sánchez Laplace.

Sub Campeón se coronó Sebastián Lieby, con el mismo puntaje que Garay, con 5 triunfos y una caída, ante el Campeón.

El tercer escalón quedó en manos del joven y múltiple Campeón Provincial de categorías Juveniles, debutante en la liga de Adultos, Santiago Sánchez Laplace, con 4 unidades, ya que si bien doblegó al Campeón, fue derrotado por el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz y en otra fecha perdió por ausencia.

Principales Posiciones 1º Torneo Liga de Adultos 2025:

1º Sebastián Garay 5 Pts

2º Sebastián Lieby 5 Pts

3º Santiago Sánchez Laplace 4 Pts

4º Juan José Rubio 3,5 Pts

5º MN Juan Ignacio Ruíz 3 Pts

6º Alejo Mella 3 Pts

7º Abril Lucero 2,5 Pts

Posiciones Liga de Adultos, jugado uno de los cuatro torneos que la componen:

1º Sebastián Garay 15 Pts

2º Sebastián Lieby 13 Pts

3º Santiago Sánchez Laplace 11 Pts

4º Juan José Rubio 9 Pts

5º MN Juan Ignacio Ruíz 7 Pts

6º Alejo Mella 5 Pts

7º Abril Lucero 4 Pts

8º Ricardo Modón 3 Pts

9º Benjamín Ayala 2 Pts

10º Carlos Villegas 1 P