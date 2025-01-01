Impulsan la capacitación en oficios rurales con un curso de alambrador

Alvear

4 de Septiembre - La Municipalidad de General Alvear anunció la realización de un curso de alambrador que se dictará los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre, de 9 a 18 horas, en el Multiespacio Bodega Faraón. La propuesta, de carácter teórico–práctico, es gratuita y cuenta con cupos limitados.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del enlace: https://forms.gle/6Ucen4tH7wLwWwvE9 o de manera presencial en la Dirección de Agricultura (Int. Morales 555). Para más información los interesados pueden comunicarse al 2625 456027.

El director de Agricultura, Agustín Anzorena, destacó que la iniciativa responde a una demanda del sector productivo privado: “se trata de recuperar oficios tradicionales que se han ido perdiendo en el departamento, como el alambrador, el arreglador de molinos o el mantenimiento de bombas. En esta oportunidad comenzamos con el alambrado, un trabajo esencial para el productor”.

La capacitación estará a cargo de dos especialistas de la Escuela de Alambradores, con amplia trayectoria en el país. “Será una propuesta muy interesante para todo el sector productivo, con jornadas intensivas que combinan teoría y práctica”, agregó Anzorena.

Recordatorio sobre el Seguro Agrícola

En paralelo, el funcionario recordó que este viernes vence el plazo para abonar la primera cuota del Fondo Compensador Agrícola, requisito indispensable para acceder a la cobertura vigente desde el 1 de septiembre.

“Es importante que los productores que decidieron adherir al seguro realicen el pago, ya que esto los incluye automáticamente en la cobertura”, explicó.

Pronóstico y alerta por heladas

Anzorena también se refirió a las condiciones climáticas adversas previstas para la madrugada del viernes, con riesgo de heladas en el rango de 2 a 3 grados bajo cero, temperaturas que podrían afectar cultivos sensibles.

“Los productores de durazno, ciruela Santa Rosa y almendro, que ya se encuentran en plena floración, deben estar preparados para la defensa activa. Otras especies como la vid o algunas variedades de ciruela aún están en reposo, por lo que el riesgo es menor”, señaló.

Si bien algunos pronósticos anticipan nubosidad o brisa que podrían atenuar el fenómeno, desde la Dirección de Agricultura recomendaron mantenerse atentos y aplicar las medidas de protección correspondientes.