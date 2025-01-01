Escuelas del Sur de Mendoza recibieron kits de trabajo para prácticas en las aulas

Alvear

3 de Septiembre - La iniciativa, organizada por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, y la Fundación Siemens, además permitió realizar una capacitación para 30 docentes de instituciones educativas de General Alvear, San Rafael y Malargüe.

Este miércoles, en la Escuela 4-117 Ejército de los Andes, de San Rafael, y en el marco del Programa Energía Joven 2025, cuatro colegios de ese departamento, dos de General Alvear y otros cuatro de Malargüe recibieron diez kits de trabajo para prácticas en el aula, mientras que 30 docentes de esas mismas instituciones fueron capacitados sobre el cambio climático.

Durante la jornada estuvieron la subsecretaria de Educación de la Dirección General de Escuelas, Claudia Ferrari; la coordinadora de Educación Técnica y Trabajo, Laura Quiroga, y el director de Educación Técnica y Trabajo, Claudio Dagne.

La propia Quiroga recordó que en mayo pasado, gracias a Energía Joven, otros 30 docentes recibieron el curso formativo “Introducción a energías renovables” y se entregaron diez kits de trabajo, también para prácticas que fueran a realizarse en el ámbito áulico.

Asimismo, la funcionaria detalló que, en noviembre próximo, 30 docentes recibirán la capacitación “Hidrógeno verde”, y que en 2026 se espera formar a más profesionales de la educación con las mismas temáticas y la integración de nuevas empresas.

Energía Joven

El proyecto Youth Energy (Energía Joven) tiene como objetivo capacitar y empoderar a una nueva generación de jóvenes líderes, con conciencia de género, capacitada, interconectada y políticamente activa, que desempeñará un papel fundamental en la transición energética justa de Argentina.

Para tal fin, el programa desarrollará una serie de hitos que ocurrirán durante los próximos tres años y comprenden instancias de formación docente, entrega de material didáctico a las escuelas participantes, y foros regionales y nacionales entre jóvenes.