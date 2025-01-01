Marcolini aseguró que se estima que el gasoducto se finalice para abril del 2026

Alvear

3 de Septiembre - El senador provincial Walther Marcolini confirmó que el gasoducto que une la obra Alvear–San Rafael con el sistema de Gasandes estaría finalizado en abril de 2026.

El anuncio llegó en diálogo del ex intendente alvearense con 989 Radio, tras una reunión clave en Mendoza con autoridades de ECOGAS, donde se avanzó en la firma del acta definitiva para el reinicio de los trabajos.

Según lo previsto, ECOGAS realizará la inspección final de la obra en diciembre de este año y, posteriormente, Gasandes —empresa con capitales argentinos pero radicada en Chile— llevará adelante la revisión definitiva en abril de 2026.

De cumplirse los plazos, el sur mendocino podría contar con disponibilidad de gas natural para el próximo invierno en aquellos lugares donde ya existan redes listas para su conexión. “Se trata de un hecho concreto en materia de gas natural, que beneficiará a familias, empresas e industrias”, destacó Marcolini, reflejando el entusiasmo respecto al avance del proceso.

El gasoducto representa una obra estratégica largamente esperada para General Alvear y San Rafael. Su concreción no solo mejorará la calidad de vida de miles de familias, sino que también abrirá nuevas oportunidades de desarrollo productivo e industrial en la región.