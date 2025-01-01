La Oferta Educativa reunió a cientos de jóvenes y se lanzó la Oferta online

Noticias

3 de Septiembre - Con un marco imponente de estudiantes que colmaron el predio de Ugacoop, se llevó a cabo una nueva edición de la Oferta Educativa que organiza cada año la Cámara Joven, de la Cámara de Comercio de Alvear.

Una vez más, el evento se consolidó como uno de los espacios importantes para la juventud del departamento y de la región que buscan un futuro próspero, con una propuesta que reunió más de 100 opciones académicas entre carreras universitarias, tecnicaturas, cursos de capacitación y pos títulos.

La jornada contó con la participación de numerosas instituciones educativas que se sumaron para brindar información a cientos de alumnos que cursan el último año de la escuela secundaria y que buscan definir su futuro académico y profesional.

Como novedad en este 2025, la Cámara de Alvear fue un paso más allá y lanzó la Oferta Educativa online. Una web con toda la información disponible de cada entidad vinculada a la educación.

“Agradecemos a las instituciones que nos dan este tiempo que dedican para que los chicos vengan, conozcan las carreras, la oferta que tiene General Alvear y que ojalá que de esto salgan muchos profesionales. Hoy, como Cámara Joven, nos llena de orgullo poder mostrar una vez más que la educación es y seguirá siendo uno de los pilares fundamentales del desarrollo de nuestro departamento. Porque sabemos que no hay crecimiento económico, social ni cultural sin personas capacitadas, sin jóvenes formados, sin profesionales comprometidos con su comunidad”, sostuvo Gonzalo Marcolini, presidente de la Cámara Joven

El joven dirigente resaltó además el trabajo conjunto que se viene realizando con distintos sectores a lo largo de los años de manera ininterrumpida y resaltó el lanzamiento de la nueva página web para que cada alvearense pueda evacuar todas las dudas que tenga sobre la oferta académica existente.

“En estos 28 años hemos trabajado codo a codo con instituciones educativas, con el Estado y con el sector privado para sostener y ampliar esta propuesta. Y este año, desde la Cámara de Comercio de General Alvear, junto con nuestra específica joven, hemos redoblado la apuesta con una inversión concreta que busca no solo mantener esta oferta, sino fortalecerla y hacerla llegar a más personas. Hoy lanzamos oficialmente la nueva página web de la Oferta Educativa de General Alvear: www.camarajovenalvear.com”, afirmó.

En el acto de apertura estuvieron presente, Ramiro Labay, presidente de la Cámara de Alvear, Gonzalo Marcolini, presidente de la Cámara Joven, directivos de la entidad, el intendente Alejandro Molero, Alejandra Torti, presidente del Concejo Deliberante y concejales, miembros del Ejecutivo Municipal y funcionarios de la Dirección General de Escuelas, entre otros.

El desafío de retener a los jóvenes

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, celebró la masiva participación de los estudiantes y subrayó la relevancia que tiene esta iniciativa para el futuro del departamento.

“La satisfacción de ver cómo creció la cantidad de jóvenes que visitan esta oferta educativa y la posibilidad cierta que tenemos los alvearenses de retener a nuestros jóvenes en el departamento. Retenerlos significa que estén arraigados a su tierra, a su familia. General Alvear durante décadas ha perdido una franja que va de los 18 a los 25, 30 años que se iban en búsqueda de oportunidades laborales, otros de estudios y que difícilmente o rara vez vuelven”.

“Esa franja es la que tiene los sueños, las ganas, la esperanza, la superación permanente. Los jóvenes son los que impulsan a las sociedades al crecimiento, al desarrollo y todos los esfuerzos que podamos hacer en retener a esos jóvenes en General Alvear no solamente nos beneficia económicamente, sino que nos beneficia en la morfología de nuestro pueblo, en la identidad de nuestro pueblo y en el desarrollo de la comunidad”, agregó el intendente.

Por su parte, la asesora de Juventud, Milagros Nieto, puso en valor el trabajo articulado que se viene desarrollando con la Cámara Joven.

“Desde el año pasado venimos trabajando junto a los chicos de la Cámara Joven, que son los que inician con este proyecto de oferta educativa. Trabajar en educación creo que es trabajar en progreso, trabajar en igualdades. Me parece que más allá de una muestra de carreras, esto es abrir oportunidades a los jóvenes y a toda la gente que desea aprender o educarse”.

Una apuesta a largo plazo

La Oferta Educativa de General Alvear se ha convertido en un espacio de referencia para los estudiantes que encuentran en el evento una ventana hacia nuevas oportunidades de formación. Con 28 años de trayectoria, la iniciativa refleja el compromiso de la Cámara de Alvear, a través de la Cámara Joven, por priorizar la educación como motor de desarrollo y por brindar herramientas que permitan a los jóvenes proyectar su futuro sin tener que alejarse de su tierra.