Falleció Germán Ejarque, referente en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en Mendoza

Wednesday, 3 De September De 2025
Ejarque fue presidente del Consejo Consultivo de Discapacidad, participó activamente en la elaboración de políticas públicas inclusivas y ocupó cargos en el gobierno provincial durante la gestión de Paco Pérez. Siempre se destacó por su mirada crítica y constructiva, buscando que la discapacidad fuese entendida no solo desde lo asistencial, sino desde un enfoque de derechos.
Su compromiso trascendió los espacios partidarios: fue un incansable promotor de la igualdad de oportunidades y de la accesibilidad en todos los ámbitos, tanto públicos como privados.
Distintas personalidades y organizaciones de Mendoza expresaron su dolor en redes sociales, recordándolo como un hombre íntegro, solidario y apasionado por la justicia social.
Con la muerte de Germán Ejarque, Mendoza pierde a una de sus voces más firmes y sensibles en la construcción de una sociedad más inclusiva.