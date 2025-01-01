Falleció Germán Ejarque, referente en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en Mendoza

Noticias

3 de Septiembre - El dirigente social y contador Germán Ejarque falleció este miércoles en Mendoza, tras no poder superar un grave cuadro respiratorio. Su partida generó profundo pesar en el ámbito político, académico y en las organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, causa a la que dedicó gran parte de su vida.

Ejarque fue presidente del Consejo Consultivo de Discapacidad, participó activamente en la elaboración de políticas públicas inclusivas y ocupó cargos en el gobierno provincial durante la gestión de Paco Pérez. Siempre se destacó por su mirada crítica y constructiva, buscando que la discapacidad fuese entendida no solo desde lo asistencial, sino desde un enfoque de derechos.



Su compromiso trascendió los espacios partidarios: fue un incansable promotor de la igualdad de oportunidades y de la accesibilidad en todos los ámbitos, tanto públicos como privados.



Distintas personalidades y organizaciones de Mendoza expresaron su dolor en redes sociales, recordándolo como un hombre íntegro, solidario y apasionado por la justicia social.



Con la muerte de Germán Ejarque, Mendoza pierde a una de sus voces más firmes y sensibles en la construcción de una sociedad más inclusiva.