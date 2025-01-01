Intenso trabajo de DC durante el sábado

Alvear

30 de Agosto - Durante la jornada de este sábado, Defensa Civil de la Municipalidad de General Alvear desarrolló un amplio operativo en diferentes puntos del departamento, a raíz de las fuertes ráfagas de viento y las precipitaciones registradas.

Hasta las 21 horas se registraron acumulados de lluvia que superaron los 36 mm en Cochico y los 31 mm en Canalejas, con un promedio general en el resto de las zonas de entre 10 y 15 mm.

Principales intervenciones:

• 6 plantas caídas asistidas por el equipo de Defensa Civil.

• 1 poste telefónico caído.

• 2 reclamos por tendido eléctrico caído, atendidos en conjunto por Defensa Civil y CECSAGAL.

Velocidad del viento y ráfagas por sectores:

• Ciudad: 33,2 km/h – ráfagas de 46 km/h

• Corral de Lorca: 33,8 km/h – ráfagas de 40 km/h

• Canalejas: 28,8 km/h – ráfagas de 34,9 km/h

• Cochico: 19,8 km/h – ráfagas de 31,4 km/h

• Juncalito: 25,6 km/h – ráfagas de 36,7 km/h

• Compuertas Negras: 27,7 km/h – ráfagas de 38,5 km/h

• Los Ángeles: 35,6 km/h – ráfagas de 56,8 km/h

• Bodega Faraón: 25,3 km/h – ráfagas de 51,5 km/h

• Colonia Rusa: 24,8 km/h – ráfagas de 40,3 km/h

• Matadero: 41,4 km/h – ráfagas de 56,9 km/h

• Escandinava: 38,8 km/h – ráfagas de 51,5 km/h

• La Marzolina: 28,1 km/h – ráfagas de 43,9 km/h

Lluvia acumulada hasta las 18:30:

• Ciudad: 14,7 mm

• Bowen: 10 mm

• Cochico: 36,3 mm

• Juncalito: 9,2 mm

• Carmensa: 8,8 mm

• Matadero: 14,7 mm

• Canalejas: 31 mm

• La Marzolina: 2,8 mm

• Los Ángeles: 14,4 mm

• Escandinava: 13,7 mm

• Colonia Rusa: 12,4 mm

• Bodega Faraón: 1,9 mm

• Corral de Lorca: 10,7 mm

• Compuertas Negras: 12,2 mm

El personal de Defensa Civil continuará en estado de alerta durante las próximas horas para responder ante cualquier eventualidad. Para emergencias, comunicarse al 2625-668303 o al 911.