Intenso trabajo de DC durante el sábado

Sunday, 31 De August De 2025
|►
|Escuchar:
|
Hasta las 21 horas se registraron acumulados de lluvia que superaron los 36 mm en Cochico y los 31 mm en Canalejas, con un promedio general en el resto de las zonas de entre 10 y 15 mm.
Principales intervenciones:
• 6 plantas caídas asistidas por el equipo de Defensa Civil.
• 1 poste telefónico caído.
• 2 reclamos por tendido eléctrico caído, atendidos en conjunto por Defensa Civil y CECSAGAL.
Velocidad del viento y ráfagas por sectores:
• Ciudad: 33,2 km/h – ráfagas de 46 km/h
• Corral de Lorca: 33,8 km/h – ráfagas de 40 km/h
• Canalejas: 28,8 km/h – ráfagas de 34,9 km/h
• Cochico: 19,8 km/h – ráfagas de 31,4 km/h
• Juncalito: 25,6 km/h – ráfagas de 36,7 km/h
• Compuertas Negras: 27,7 km/h – ráfagas de 38,5 km/h
• Los Ángeles: 35,6 km/h – ráfagas de 56,8 km/h
• Bodega Faraón: 25,3 km/h – ráfagas de 51,5 km/h
• Colonia Rusa: 24,8 km/h – ráfagas de 40,3 km/h
• Matadero: 41,4 km/h – ráfagas de 56,9 km/h
• Escandinava: 38,8 km/h – ráfagas de 51,5 km/h
• La Marzolina: 28,1 km/h – ráfagas de 43,9 km/h
Lluvia acumulada hasta las 18:30:
• Ciudad: 14,7 mm
• Bowen: 10 mm
• Cochico: 36,3 mm
• Juncalito: 9,2 mm
• Carmensa: 8,8 mm
• Matadero: 14,7 mm
• Canalejas: 31 mm
• La Marzolina: 2,8 mm
• Los Ángeles: 14,4 mm
• Escandinava: 13,7 mm
• Colonia Rusa: 12,4 mm
• Bodega Faraón: 1,9 mm
• Corral de Lorca: 10,7 mm
• Compuertas Negras: 12,2 mm
El personal de Defensa Civil continuará en estado de alerta durante las próximas horas para responder ante cualquier eventualidad. Para emergencias, comunicarse al 2625-668303 o al 911.