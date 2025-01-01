Una mujer fue detenida con 762 gramos de cocaína cuando viajaba en un colectivo hacia Bowen

Alvear

30 de Agosto - En la madrugada del jueves, una joven de 26 años fue aprehendida en un operativo de control realizado en el Arco de ingreso a San Rafael, cuando intentaba trasladar droga hacia la localidad de Bowen.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Contra el Narcotráfico (Delegación Zona Sur), que realizaba controles sobre el colectivo interno 653 de la empresa CATA Internacional, proveniente de Mendoza y con destino final en Bowen.

Durante la inspección, y con el apoyo de un can detector, se detectó a una pasajera en actitud sospechosa. En presencia de testigos y con colaboración de personal femenino de Gendarmería, se procedió al palpado de la mujer identificada como B. A. (26), encontrando entre sus pertenencias 762 gramos de cocaína.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Ana Luz, se ordenó el secuestro de la sustancia, del teléfono celular y del pasaje de la detenida, quien quedó alojada en calidad de incomunicada a disposición de la Justicia Federal.