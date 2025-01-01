El programa “Mendoza + Vos” llegó a General Alvear

Alvear

30 de Agosto - Este viernes se desarrolló en General Alvear una nueva edición del programa “Mendoza + Vos”, impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas (DGE). La actividad tuvo lugar en el polideportivo Deportistas Alvearenses y contó con la presencia del ministro Tadeo García Zalazar, además de estudiantes y docentes de distintos puntos de la provincia.

El programa se encuentra respaldado por la Ley provincial 8.867, y tiene como objetivo central la promoción de herramientas y conocimientos vinculados a la educación fiscal y financiera en escuelas secundarias orientadas, técnicas y de la modalidad Jóvenes y Adultos (CENS).

Además de la formación en materia financiera, la iniciativa articula contenidos en áreas consideradas estratégicas para la ciudadanía, como Medioambiente, Arte y Cultura, Solidaridad y Derechos Humanos. En ese marco, docentes referentes acceden a capacitaciones dictadas por la ONG Junior Achievement, con certificación y puntaje oficial.

Durante la jornada en General Alvear, participaron delegaciones de estudiantes de Malargüe, San Rafael y del propio departamento anfitrión, quienes se sumaron a instancias de evaluación y dinámicas lúdicas.

La delegada administrativa de la DGE en Alvear, Magalí Oneschuk, destacó la importancia de que el programa se haya desarrollado en el departamento:

“Empezamos con chicos que nos están visitando de Malargüe, de San Rafael y de General Alvear, trabajando en Mendoza + Vos. Se viene participando desde principio de año, con capacitaciones y trabajo conjunto con los docentes. Hoy es un día muy bueno porque nos tocó tener en General Alvear a nuestro ministro junto a todos los chicos para realizar esta evaluación lúdica del programa”, señaló.

Por su parte, el ministro Tadeo García Zalazar subrayó el carácter participativo de la propuesta: “este programa está pensado para los estudiantes de los últimos años del secundario. Aborda aspectos ambientales, culturales y de educación financiera a través de juegos y dinámicas que complementan los planes de estudio. Lo enriquecedor es que aquí comparten alumnos de distintos colegios de la provincia. Además, es un orgullo acompañar la decisión del intendente “Jany” Molero de priorizar la educación, con inversiones provinciales que no tienen antecedentes históricos”.