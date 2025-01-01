La Asamblea del Pueblo pidió definiciones sobre el proyecto San Jorge en el HCD

Alvear

29 de Agosto - Este jueves, en sesión del Honorable Concejo Deliberante, Pilar Castilla y Alberto Kobayashi, referentes de la Asamblea del Pueblo de General Alvear, utilizaron la Banca del Ciudadano para exponer sobre el proyecto minero San Jorge y exigir que los concejales hagan pública su postura.

Castilla señaló en diálogo con 989 Radio, que los ediles plantearon que se abrirá un expediente para analizar el tema en comisión y, posteriormente, emitir una respuesta. Sin embargo, la asambleísta cuestionó esta decisión y pidió que se expresen con claridad: “Lo que solicitamos es que ellos se expidan sobre este proyecto, lo mismo que le pedimos al intendente y a los legisladores alvearenses”.

Respecto a los representantes en la Legislatura, Castilla advirtió que aún no hay una posición clara y adelantó que desde la Asamblea seguirán trabajando para concretar una convocatoria en la que los legisladores locales participen y expongan públicamente su postura frente a San Jorge "Hay legisladores que plantean inclusive que "dentro de la 7722 todo, y por fuera nada", pero esto es un error, ya que no se trata de esta ley, San Jorge merece otro análisis..