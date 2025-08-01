La DGE convoca a talleristas para el Congreso Nacional de Matemática 2025

Noticias

28 de Agosto - Docentes, especialistas e investigadores podrán postularse hasta el miércoles 3 de setiembre de 2025 para el encuentro que se desarrollará los días 21 y 22 de octubre en Mendoza.

Con motivo de celebrarse el Congreso Nacional de Matemática 2025, la Dirección General de Escuelas (DGE) convoca a docentes, especialistas e investigadores a postularse como talleristas.

El cónclave será un espacio de encuentro, intercambio y construcción colectiva donde se podrán compartir experiencias, recursos y enfoques innovadores que impacten en la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina. Los disertantes, de destacada trayectoria, serán Horacio Itzcovich, María Emilia Quaranta, Pablo Carranza y Liliana Tauber.

Quienes deseen participar como talleristas deberán enviar:

Los datos completos del o los responsables de la propuesta.

La propuesta de taller.

Un breve resumen de la experiencia que se desea compartir.

Las bases y las condiciones podrán encontrarse en el siguiente enlace. La fecha límite para la presentación de propuestas es el miércoles 3 de setiembre de 2025.

Ésta es una oportunidad para que la voz de cada docente, investigador y especialista aporte ideas que enriquezcan la práctica educativa y contribuyan a una enseñanza de la matemática más inclusiva y transformadora.

Para consultas adicionales se puede escribir a congresomzamejoramatematica@gmail.com.

Fuente: Gobierno Provincia de Mendoza