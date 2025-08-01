La DGE convoca a talleristas para el Congreso Nacional de Matemática 2025

Friday, 29 De August De 2025
Con motivo de celebrarse el Congreso Nacional de Matemática 2025, la Dirección General de Escuelas (DGE) convoca a docentes, especialistas e investigadores a postularse como talleristas.
El cónclave será un espacio de encuentro, intercambio y construcción colectiva donde se podrán compartir experiencias, recursos y enfoques innovadores que impacten en la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina. Los disertantes, de destacada trayectoria, serán Horacio Itzcovich, María Emilia Quaranta, Pablo Carranza y Liliana Tauber.
Quienes deseen participar como talleristas deberán enviar:
Las bases y las condiciones podrán encontrarse en el siguiente enlace. La fecha límite para la presentación de propuestas es el miércoles 3 de setiembre de 2025.
Ésta es una oportunidad para que la voz de cada docente, investigador y especialista aporte ideas que enriquezcan la práctica educativa y contribuyan a una enseñanza de la matemática más inclusiva y transformadora.
Para consultas adicionales se puede escribir a congresomzamejoramatematica@gmail.com.
Fuente: Gobierno Provincia de Mendoza