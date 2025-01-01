Refuerzan operativos ante alerta por tormentas el fin de semana

Alvear

La Municipalidad de General Alvear anunció este jueves la activación de un operativo especial de prevención y atención ante la llegada de la tradicional tormenta de Santa Rosa, que se espera con fuertes lluvias y ráfagas de viento durante el próximo fin de semana. Autoridades locales instaron a la comunidad a mantenerse alerta y tomar precauciones, sin generar alarma.

El director de Defensa Civil, Javier Velasco, confirmó que, a pedido del Intendente, se conformó un equipo de trabajo con distintas áreas municipales para afrontar posibles contingencias. “vamos a atravesar un fin de semana con alerta meteorológica. Habrá fuertes lluvias, con acumulados que podrían alcanzar entre 40 y 60 milímetros, y vientos intensos”, señaló.

Velasco recomendó evitar actividades al aire libre, conducir con extrema precaución y contar con elementos básicos como linternas y velas ante posibles cortes de energía. También advirtió sobre riesgos asociados al temporal, como la caída de ramas o cables eléctricos.

“Los refuerzos en las guardias ya están activos, vamos a trabajar las 24 horas desde nuestra dirección. En caso de emergencia o riesgo, se puede llamar al 2625-668303”, indicó.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Emiliano Barbero, detalló que ya se han ejecutado tareas preventivas como la limpieza de colectores pluviales principales y alternativos, así como la poda de árboles en zonas críticas.

“Estamos hablando de muchos milímetros de lluvia en pocos días. Hemos hecho recorridos preventivos y coordinado acciones con Irrigación para la limpieza de desagües, especialmente en barrios como Prensa y San Carlos”, explicó Barbero.

Ambos funcionarios coincidieron en solicitar colaboración a los vecinos. Se recomienda evitar sacar residuos tipo A y B durante el fin de semana para no obstruir el sistema pluvial. “Si no sacamos basura, mejor”, puntualizó Barbero.

La Municipalidad se encuentra trabajando de manera articulada con áreas como salud y distritos, en un esquema de prevención que se viene implementando desde el año pasado.

Las autoridades destacaron la importancia de estar informados a través de canales oficiales y actuar con responsabilidad durante el evento climático.