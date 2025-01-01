Allanamiento contra el narcomenudeo: desmantelan un punto de venta de drogas frente a una escuela

Alvear

28 de Agosto - La vivienda allanada operaba cerca de escuelas y un centro asistencial. Como resultado del procedimiento se secuestraron marihuana, cocaína, elementos de fraccionamiento, dinero en efectivo y un teléfono celular.

En el marco de la investigación y de las tareas para combatir el narcomenudeo, la Policía de Mendoza desactivó un punto de venta de drogas que cerca de escuelas y un centro asistencial en General Alvear. Como resultado incautó marihuana, cocaína y dinero en efectivo, entre otros elementos.

El allanamiento fue en la calle Roque Sáenz Peña por parte de la División General Alvear de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN), donde se comprobó la actividad de narcomenudeo en la vivienda. Durante la medida se incautaron frascos y envoltorios con marihuana, dosis de cocaína, elementos de fraccionamiento, $ 156.950 en efectivo, un iPhone 16 azul oscuro con funda transparente y un chip.

Un joven de 21 años quedó a disposición del fiscal federal de San Rafael, Ignacio Sabas, quien dispuso el secuestro de todos los elementos vinculados a la causa.