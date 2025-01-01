Una mujer perdió un millón de pesos en una estafa virtual

Alvear

28 de Agosto - Una vecina de General Alvear, de 73 años, fue víctima de una estafa virtual que derivó en un perjuicio económico de un millón de pesos.

El hecho ocurrió el pasado 6 de julio, cuando el hijo de la mujer buscó en Google un número de contacto de Tarjeta Naranja X y se comunicó con un supuesto asistente llamado “Martín”. Haciéndose pasar por empleado de la empresa, el individuo guió a la víctima para ingresar a la aplicación BNA+, obteniendo acceso a su cuenta bancaria.

Pocas horas después, se acreditó un préstamo online de $1.000.000 a nombre de la mujer, que fue transferido inmediatamente a un tercero. Al percibir su jubilación, la damnificada descubrió un débito de $110.000 correspondiente a la primera cuota del crédito.

En la causa interviene el Ayudante Fiscal, Dr. Facundo Roa.