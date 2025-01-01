Se realizó una jornada de forestación en la plaza del barrio San Carlos

Alvear

28 de Agosto - En el marco del día Nacional del Árbol, que se celebrará el próximo 29 de agosto, la Municipalidad de General Alvear junto a alumnos de la Escuela Delia de Euliarte de Salonia y los vecinos del barrio San Carlos realizaron una jornada de forestación destinada a recuperar y embellecer la plaza del barrio.

Durante la actividad se plantaron alrededor de 20 nuevos árboles, con la participación activa de estudiantes de quinto grado, quienes también elaboraron carteles y pintaron piedras decorativas para reforzar el sentido de pertenencia y el compromiso con el cuidado del ambiente.

Paola Ordoñez, referente del Barrio, explicó que además sumaron tareas de mantenimiento y anunció la colocación de nuevos canastos de residuos y cartelería para concientizar a quienes visitan el espacio, especialmente en los fines de semana cuando se desarrolla la Multiferia.

De esta manera, el municipio continúa impulsando acciones de forestación y cuidado de los espacios públicos, promoviendo la participación ciudadana y el respeto por el ambiente.