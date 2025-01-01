Ortega presentó un proyecto para retirar autos abandonados de la vía pública en General Alvear

Alvear

27 de Agosto - En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de General Alvear se presentó un proyecto que busca dar respuesta a una problemática visible en distintos barrios: los automóviles abandonados en la vía pública.

La iniciativa fue impulsada por el concejal de La Unión Mendocina, Néstor Ortega, quien en diálogo exclusivo con 989 Radio explicó que la propuesta pretende dotar al municipio de herramientas legales para actuar en estos casos.

“Lo que buscamos es que el municipio pueda identificar, notificar y, en caso de no haber respuesta de los propietarios, retirar los vehículos que generan riesgos y molestias en la comunidad”, señaló Ortega.

El edil remarcó que los autos en estado de abandono no solo afectan la imagen urbana, sino que también representan un problema de seguridad y salubridad. “Son lugares donde se acumula basura, se generan plagas y muchas veces sirven de refugio para hechos delictivos”, advirtió.

El proyecto prevé un procedimiento de notificación a los dueños, otorgando un plazo para el retiro voluntario. Si no se cumple, el municipio podrá disponer del vehículo y trasladarlo a un predio correspondiente.

“Es un paso importante para mejorar el orden y la limpieza en la ciudad, y sobre todo para dar respuesta a un reclamo constante de los vecinos”, concluyó Ortega.