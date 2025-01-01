La Municipalidad de General Alvear y COVIAR firmaron un convenio para fortalecer la vitivinicultura

Alvear

20 de Agosto - En la sala de intendencia de la Municipalidad de General Alvear se concretó la firma de un convenio de cooperación entre la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y el municipio, con el objetivo de impulsar acciones conjuntas que fortalezcan al sector vitivinícola local.

El Secretario de Desarrollo, Hugo Molina, subrayó la importancia del acuerdo: “con la COVIAR hemos firmado un convenio de asistencia y ayuda mutua para trabajar en ejes estratégicos que beneficien al sector. Ellos cuentan con una gran experiencia y nosotros podemos aplicar acciones en el territorio, desde promover el enoturismo y la capacitación de productores, hasta generar accesos a líneas de financiamiento para pequeños y medianos emprendedores”, señaló.

Por su parte, Pablo Asens, vicepresidente de COVIAR, destacó el potencial que tiene General Alvear en el desarrollo vitivinícola, “la Corporación administra el Plan Estratégico Vitivinícola 2030 y busca potenciar ejes centrales como la integración de pequeños productores y el desarrollo del turismo del vino. En Alvear hay un gran recurso humano y un potencial intacto. La sostenibilidad económica, social y ambiental es nuestro objetivo, y vemos en el departamento una oportunidad para integrar bodegas y productores al enoturismo. Ya existe un centro de desarrollo vitícola en Alvear, y con este trabajo conjunto queremos fortalecerlo”, expresó.

El acuerdo busca avanzar en iniciativas que vinculen a productores, bodegas y el sector turístico, con el propósito de sostener y ampliar la importancia de la vitivinicultura en el sur mendocino.