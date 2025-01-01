Anunciaron el concierto Aniversario de la Orquesta Filarmónica de General Alvear

Alvear

20 de Agosto - La Orquesta Filarmónica de General Alvear cumple 5 años de trayectoria y lo celebrará a lo grande con el primer Festival “Cosecha Sinfónica”, un encuentro que reunirá a músicos de todo el país, instituciones locales y destacados maestros nacionales e internacionales.

La directora de la Filarmónica, Emilce Jacobchuk, explicó: “este festival es un festejo compartido. Celebramos los 5 años de la Filarmónica y los 20 años de Alas del Viento, junto a instituciones que forman en la música, como el IES y la Escuela Williams.”

El festival se desarrollará del 8 al 12 de octubre, con la llegada de más de 70 músicos de diferentes provincias como Chaco, Misiones, San Juan y Buenos Aires. Las jóvenes músicas de la Filarmónica, Josefina y Angelina, adelantaron: “el sábado será el gran concierto con la muestra de las orquestas formadas en el festival, bajo la dirección del maestro César Iván Lara.”

Las instituciones artísticas locales también se suman a la celebración. Mauro Torres, del IES Salvador Calafat, remarcó: “queremos mostrar a la comunidad, en este aniversario, la fuerza de la actividad artística en Alvear y el valor de trabajar juntos.”

En tanto, la directora de la Escuela Alberto Williams, Beatriz Olmedo, señaló: “es un honor participar de este aniversario con nuestros talleres. Compartir experiencias enriquece a estudiantes y docentes.”

La celebración por los 5 años de la Filarmónica será una oportunidad para compartir música, formación y trabajo conjunto entre instituciones, artistas y la comunidad alvearense.