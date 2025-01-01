Morán brindó detalles sobre el 20° Congreso de Educación: Inclusión y Salud Mental en la Era Digital

Alvear

19 de Agosto - General Alvear se prepara para vivir una nueva edición del Congreso de Educación, que este año abordará el eje “Educación inclusiva y salud mental en la era digital”. El encuentro se desarrollará los días 18, 19 y 20 de septiembre, con sede en el Teatro Antonio Lafalla y cierre en el Polideportivo Deportistas Alvearenses.

El Director de Educación, José Morán, remarcó la gran expectativa que genera el evento: “hoy se están vendiendo las entradas por eventbrite y por la caja de la Municipalidad, y quedan menos de 100 disponibles para el Congreso”.

La edición número 20 contará con la presencia de destacados especialistas y tendrá como invitada central a la reconocida psicóloga y escritora Pilar Sordo, una de las conferencistas más influyentes de Latinoamérica y referente en temas de familia, educación y vínculos humanos, quien disertará el sábado 20 de septiembre en el Polideportivo, ante unas 2.500 personas. “Sabemos lo que significa tenerla en el departamento”, afirmó Morán.

Además, se informó que para quienes no participen del Congreso, pero deseen asistir a la conferencia de Pilar Sordo, ya se encuentran a la venta entradas específicas en la caja de la Municipalidad y a partir del viernes en la página: http://congresoedu.alvearmendoza.gob.ar/ para personas que no residen en el departamento.

Finalmente, Morán resaltó la importancia de esta propuesta académica, afirmando que será un Congreso con puntaje docente y con temáticas sugeridas por los propios educadores.