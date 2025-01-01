Lanzan una campaña solidaria para adquirir cascos fríos

Alvear

19 de Agosto - En la mañana de este martes, representantes de distintas instituciones locales presentaron una campaña solidaria destinada a recaudar fondos para la compra de cascos fríos, dispositivos utilizados durante la quimioterapia con el objetivo de prevenir la caída del cabello.

Silvia Vega explicó que el sistema consiste en enfriar el cuero cabelludo para evitar que la droga llegue al folículo capilar. “Cada pack cuesta entre 13 y 15 mil pesos y permite armar un casco. Por paciente, en una sola sesión, se utilizan entre seis y ocho cascos que deben renovarse cada treinta minutos. Se trata de un proceso complejo que requiere asistencia permanente y una inversión significativa. En Alvear es la primera vez que se implementa, con el acompañamiento del servicio de oncología del Hospital Enfermeros Argentinos”, detalló.

Por su parte, Analía Tumas, en representación de Alcec, remarcó: “no podemos estar ajenos a esta problemática. Ya realizamos una compra inicial y nos sumamos a esta acción que es fundamental para los pacientes. La pérdida del cabello afecta directamente la autoestima, especialmente en las mujeres, por lo que apelamos a la solidaridad de toda la comunidad”.

Amalia Llopis, de la Sociedad Española, destacó el compromiso institucional: “estamos brindando apoyo económico, ofreciendo espacios para reuniones y motivando a otras empresas a colaborar. Recién comenzamos, pero estamos firmes en el acompañamiento de este proyecto”.

La iniciativa busca ampliar el número de cascos disponibles, ya que actualmente alcanzan solo para un reducido grupo de pacientes. Desde las organizaciones remarcaron que el aporte comunitario es clave para sostener esta red de contención que ofrece no solo un beneficio físico, sino también emocional a quienes atraviesan un tratamiento oncológico.

Datos para transferir:

Liliana Elizabeth Cucatto

CVU: 0000003100028408283223

Alias: quimioconcabello

CUIT/CUIL: 27227262740

Mercado Pago