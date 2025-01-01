El Grupo Libertador se bajó de las elecciones

Monday, 18 De August De 2025
El comunicado emitido por el grupo, que tiene como principales referentes a Javier López, Ramiro Zaragoza, José Luis Matellanes, Miguel Díaz, Miguel Santolín, Raúl Martíonez y Néstor Ortega, entre otros, se afirma que la medida responde a mantener la integridad ideológica:
El Comunicado:
El Grupo Libertador de General Alvear, comunica a la sociedad que ha resuelto no participar en las próximas elecciones. Esta decisión responde a la firme convicción de que nuestros principios e ideales no son objeto de negociación y constituye la base inquebrantable de nuestra acción política.
Agradecemos el esfuerzo de quienes participaron de las charlas.
Ratificamos, así mismo, nuestro compromiso de continuar trabajando con responsabilidad y firmeza en favor del desarrollo y el bienestar de la comunidad, honrando los valores que nos representan.