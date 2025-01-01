El Grupo Libertador se bajó de las elecciones

Alvear

18 de Agosto - Desde el sector político ligado al Pro y La Unión Mendocina, aseguraron a través de un comunicado de prensa que no integrarán ninguna lista.

El comunicado emitido por el grupo, que tiene como principales referentes a Javier López, Ramiro Zaragoza, José Luis Matellanes, Miguel Díaz, Miguel Santolín, Raúl Martíonez y Néstor Ortega, entre otros, se afirma que la medida responde a mantener la integridad ideológica:

El Comunicado:

El Grupo Libertador de General Alvear, comunica a la sociedad que ha resuelto no participar en las próximas elecciones. Esta decisión responde a la firme convicción de que nuestros principios e ideales no son objeto de negociación y constituye la base inquebrantable de nuestra acción política.

Agradecemos el esfuerzo de quienes participaron de las charlas.

Ratificamos, así mismo, nuestro compromiso de continuar trabajando con responsabilidad y firmeza en favor del desarrollo y el bienestar de la comunidad, honrando los valores que nos representan.