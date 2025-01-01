Alvear celebró su aniversario y la memoria del Gral. San Martín en la calle

Alvear

17 de Agosto - General Alvear vivió este domingo 17 de agosto una jornada cargada de emoción y orgullo comunitario en el marco de su 111° aniversario. El tradicional desfile cívico militar, que recorrió la avenida Alvear Oeste, reunió a miles de vecinos y se convirtió en uno de los actos centrales de los festejos departamentales.

General Alvear vivió este domingo 17 de agosto una jornada cargada de emoción y orgullo comunitario en el marco de su 111° aniversario. El tradicional desfile cívico militar, que recorrió la avenida Alvear Oeste, reunió a miles de vecinos y se convirtió en uno de los actos centrales de los festejos departamentales.

La conmemoración comenzó a las 10:30 en la rotonda del kilómetro cero con un acto en homenaje al general José de San Martín, a 175 años de su paso a la inmortalidad. En un momento solemne, se realizó un minuto de silencio y se descubrió una placa alusiva. Acto seguido, el intendente Alejandro Molero encendió por primera vez en la historia de General Alvear una llama votiva, símbolo del patriotismo, el coraje y la lucha por la libertad de los pueblos de América del Sur.

Tras la ceremonia, se dio inicio al desfile cívico militar que unió el kilómetro cero con la plaza Carlos María de Alvear. Cerca de un centenar de instituciones desfilaron frente al palco oficial, ubicado en la tercera cuadra de la avenida, donde se encontraban las autoridades encabezadas por el intendente Alejandro Molero.

El paso de jardines maternales y escuelas primarias, secundarias e institutos superiores convivió con el de academias de danza, clubes deportivos, agrupaciones tradicionalistas, fuerzas de seguridad, entidades intermedias y vehículos antiguos. La diversidad de participantes brindó un marco colorido y festivo que fue ovacionado por el público a lo largo de todo el recorrido.

Uno de los momentos más destacados lo protagonizaron las fuerzas militares y de seguridad, con la presencia del Regimiento de Caballería de Montaña N°15, el Regimiento de Infantería N°11, el Regimiento de Infantería de Montaña N°16, Gendarmería Nacional, la Banda de Música Policial y la Base de Apoyo Logístico de Mendoza.

Cada agrupación presentó formaciones especiales que captaron la atención de los espectadores.

El cielo también fue escenario de la celebración, gracias a las pasadas aéreas realizadas por el Aero Club de General Alvear, que aportaron un espectáculo imponente y sorprendieron a grandes y chicos.

Con un marco multitudinario y un despliegue que conjugó tradición, identidad y espíritu patriótico, General Alvear reafirmó en este nuevo aniversario el sentido de pertenencia de su comunidad y el orgullo de sus raíces.