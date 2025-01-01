Se desarrolló la 3ª Fecha del Campeonato Alvearense de Mountain Bike

Deportes

16 de Agosto - El Campeonato Alvearense de Mountain Bike vivió este viernes su 3ª fecha en un imponente circuito que unió la Costanera Alvear con la Reserva Natural El Trapal y parte del autódromo, escenario que sorprendió tanto a competidores como al público presente.

A pesar del feriado, la convocatoria fue de gran alcance: cerca de 170 ciclistas, entre adultos e infantiles, se sumaron a la competencia que comenzó con las categorías de menores y luego las pruebas principales.

El director de Deportes, Alberto Gómez, resaltó la organización y la elección del lugar: “el evento se desarrolló de manera espectacular, el escenario de la Costanera y el Trapal es muy lindo y propicio para esta actividad. Tratamos de estar en todos los detalles, desde la marcación del circuito hasta la seguridad de los corredores”.

En lo deportivo, la jornada coronó a Tatiana Davidovich como ganadora en la categoría femenina. La ciclista reconoció el esfuerzo extra que demandó la prueba: “me costó porque venía acalambrada, pero supe aprovechar cada momento de la carrera y estoy muy contenta con el resultado”.

Por el lado de los varones, el triunfo fue para Lucas Páez, quien logró marcar la diferencia en el final: “fue una carrera trabada, distinta a lo que estamos acostumbrados en ruta. En las últimas dos vueltas pude sacar ventaja en el sendero y mantenerme adelante”.

El certamen ya se prepara para su última y decisiva fecha, prevista para mediados de septiembre. Desde la Dirección de Deportes anticiparon que se trabaja en un nuevo trazado con base en el Polideportivo Municipal y la Costanera Nueva, lo que ofrecerá mayores comodidades tanto para corredores como para el público.