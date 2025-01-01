Comenzaron las 60ª Olimpíadas de la EA

Alvear

13 de Agosto - Este martes quedaron oficialmente inauguradas las Olimpiadas de la Escuela de Agricultura, con cientos de jóvenes dándole un marco y colorido extraordinario.

Alvear Oeste se vistió de fiesta este martes al comenzar una nueva edición de las Olimpiadas deportivas que reúnen a cientos de jóvenes de todo el país y escuelas de Uruguay y Chile.

De la ceremonia inaugural, participaron autoridades departamentales y provinciales, y referentes de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Escuela de Agricultura, delegaciones escolares y la familia educativa en general.

La actividad se extenderá hasta el día domingo, cuando se lleven a cabo las finales de varias disciplinas.

