Comenzaron las 60ª Olimpíadas de la EA

Alvear Oeste se vistió de fiesta este martes al comenzar una nueva edición de las Olimpiadas deportivas que reúnen a cientos de jóvenes de todo el país y escuelas de Uruguay y Chile.
De la ceremonia inaugural, participaron autoridades departamentales y provinciales, y referentes de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Escuela de Agricultura, delegaciones escolares y la familia educativa en general.
La actividad se extenderá hasta el día domingo, cuando se lleven a cabo las finales de varias disciplinas.