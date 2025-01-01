AJEDREZ: Alvear Camepón de la Copa de Oro del InterClubes Mendocinos

Deportes

12 de Agosto - El equipo Alvearense de Ajedrez compuesto por jugadores de la Agrupación Alvearense y la Escuela Municipal, volvió a ganar la Copa de Oro InterClubes por segundo año consecutivo.

El pasado fin de semana se disputó de manera on line, la final del torneo que reunió de manera virtual a los mejores Clubes de Ajedrez de la Provincia.

La etapa clasificatoria, aunque de manera sufrida, fue ganada por los Alvearenses, mientras que de la Copa de Oro, participaron los mejores 4 equipos clasificados, siendo un torneo verdaderamente duro, en el que hubo varias invitados de renombre en algunas de las escuadras.

El torneo final fue ganado sobre la hora por General Alvear, con grandes actuaciones del Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, del Maestro Internacional Neuquino/Alvearense, Daniel Pacheco, de Santiago Sánchez Laplace, Cristian Orozco y Sebastián Garay, con buenas participaciones de Camilo Lieby, Enzo Balderrama, Juan Sebastián Lieby, Juan José Rubio, Sebastián Lieby y Benjamín Ayala, y también jugó unos minutos el Maestro Internacional Ismael Giménez.

En segundo lugar, a sólo 2 puntos, finalizó el Club Mendoza Regatas, en tercero Andes Talleres y en cuarto, el Club de Ajedrez de la Universidad Nacional de Cuyo.