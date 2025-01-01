Alvear celebró sus 111 años con un mensaje de gestión, futuro y compromiso político

Alvear

12 de Agosto - Este 12 de agosto, el departamento de General Alvear celebró sus 111 años de vida. Las actividades oficiales comenzaron la noche del lunes con una emotiva Velada de Gala en el Cine Teatro Antonio Lafalla, y continuaron este martes con el Solemne Tedeum en la Parroquia Sagrado Corazón y el posterior acto oficial en la plaza Carlos María de Alvear.

Este 12 de agosto, el departamento de General Alvear celebró sus 111 años de vida. Las actividades oficiales comenzaron la noche del lunes con una emotiva Velada de Gala en el Cine Teatro Antonio Lafalla, y continuaron este martes con el Solemne Tedeum en la Parroquia Sagrado Corazón y el posterior acto oficial en la plaza Carlos María de Alvear.

El acto contó con la participación de autoridades, instituciones educativas, organizaciones civiles y vecinos del departamento. El principal orador fue el intendente Alejandro Molero, quien pronunció un discurso que combinó emoción, anuncios concretos y una clara visión de futuro.

Desde el inicio, el jefe comunal marcó el tono de su intervención en el discurso al apartarse del protocolo, “discurso escrito por la inteligencia artificial que tiene mucho artificial y poco de inteligencia… voy a permitirme dejarlo de lado y tratar en este momento tan caro a los sentimientos de los alvearenses de transmitirles un mensaje, una visión desde lo más profundo del corazón, de la sinceridad de los sentimientos”.

Obras y avances que marcan un momento histórico

Molero aseguró que General Alvear atraviesa un momento especial, destacando una serie de obras clave para el desarrollo del departamento.

“Estamos en plena construcción de la ruta Alvear – Las Catitas, esa importantísima vía de comunicación terrestre no solamente para las personas, sino también para la producción, la salud y para cada uno de los que transitan a diario por esas rutas”.

Entre los proyectos más destacados, mencionó:

- Polideportivo Cubierto de Bowen: “Una enorme obra reclamada por más de cuatro décadas y que hoy es una realidad”, dijo el intendente, destacando que será también un centro de congresos y exposiciones.

- Planta de tratamiento de líquidos cloacales: “una obra que marcará un antes y un después en el saneamiento y la salud pública”, afirmó.

- Nueva Guardia del Hospital Enfermeros Argentinos: ya inaugurada, a la que se suma el avance en la construcción del Servicio de Salud Mental, con una inversión de más de 4 mil millones de pesos.

- Entrega de viviendas: en pocos días, se entregarán 74 viviendas de los barrios Alvear A y B, y avanza el Barrio de Alimentación en su fase 5.

- Seguridad: “el municipio invirtió en más de 145 cámaras de seguridad… y recientemente colocamos una nueva torre de videovigilancia en Ovejería”, indicó.

- Educación e identidad: cada escuela del departamento recibirá un nuevo Manual de Historia de General Alvear, elaborado con rigurosidad técnica e histórica.

- Cultura e innovación: se presentará la primera película animada Sobre la Historia de General Alvear realizada en Mendoza, un documental hecho íntegramente con recursos y talentos locales.

Infraestructura y planificación

Entre los anuncios más relevantes para los próximos meses, el jefe comunal confirmó: en 15 días comienza el plan de asfalto, con más de 40 cuadras en Ciudad, Carmensa y Bowen. En septiembre, gracias a la Dirección Provincial de Vialidad, se iniciará la pavimentación en zonas rurales, incluyendo la Avenida Circunvalación Este, clave para el desvío del tránsito pesado.

La Avenida Pedro Escudé o calle Los Pimientos será transformada en un paseo con nueva iluminación, descansos y puesta en valor de la arboleda centenaria.

En octubre se llamará a licitación para la construcción del nuevo Jardín Nucleado "Sonrisas del Atuel".

También se proyecta el Parque de los Niños en Pueblo Luna de Alvear Oeste, con todos los estudios ejecutivos ya finalizados.

En los próximos días se anunciará formalmente el inicio de obra del primer Parque Solar de General Alvear, con sistema de baterías, “una obra inédita en el sur de Mendoza que nos permite inyectar energía al sistema incluso sin sol”, señaló Molero.

Sobre una iniciativa largamente esperada, el intendente recordó:

“Hace 50 años un intendente, don Rufino García, soñaba con desarrollar la costanera del río Atuel… hoy los alvearenses dejamos de estar de espaldas al río y comenzamos a mirar hacia él. En una semana forestaremos lo que era un basural a cielo abierto para transformarlo en el gran parque central de nuestro departamento”.

Visión política: “viene la época de la buena política”

En la parte final de su discurso, el intendente ingresó de lleno al plano político, planteando un fuerte mensaje de renovación y compromiso democrático.

“Esta nueva historia también la hacemos los que abrazamos a la política como la única herramienta de transformación que tienen las comunidades. Viene la época de la buena política… demasiado hemos sufrido en la República Argentina las malas políticas, las economías pendulares”.

Molero llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho con responsabilidad, “acudan a las urnas… no elijan más por quien habla bonito o hace promesas vacías. Elijan por lo que cada uno ha hecho por la comunidad”. En ese sentido, apuntó: “demasiados cantos de sirena, demasiadas mentiras ha tenido la política para con su pueblo. Llegaron a parafrasear al Papa Francisco diciendo que iban a hacer lío y terminaron siendo un gran fraude electoral. Viene la política de quienes tienen vocación de servicio, de los que aman a su pueblo y están cerca de su gente”.

Para cerrar, Molero brindó con todos los alvearenses por el presente y el futuro del departamento: “trabajemos todos unidos, dejando de lado las ambiciones personales o sectoriales, para construir el General Alvear que soñamos, en el que elegimos vivir, criar a nuestros hijos y ver nacer a nuestros nietos. Por los tiempos de los tiempos… ¡Feliz cumpleaños, querido pueblo! Que Dios los bendiga y que Dios bendiga esta querida tierra. Muchísimas gracias”.