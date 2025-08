Alvear se prepara para vivir el XX Congreso de Educación: “Educación inclusiva y salud mental en la era digital”

Alvear

1 de Agosto - El departamento de General Alvear será sede, del 18 al 20 de agosto, del XX Congreso de Educación, un evento que ya se perfila como uno de los más convocantes y significativos del municipio. Con temáticas claves como educación inclusiva, salud mental en la era digital y nuevas tecnologías, la propuesta contará con disertantes de prestigio nacional e internacional.

Entre ellos, se destaca la presencia estelar de la reconocida psicóloga, escritora y conferencista Pilar Sordo, quien se presentará el sábado 20 de agosto en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, el interés por su participación ha generado un altísimo nivel de expectativa.

El intendente Alejandro Molero, señaló: “este vigésimo Congreso es icónico, lo pensamos con una mirada superadora, para marcar un antes y un después en la historia educativa de nuestro departamento”, destacando el carácter estratégico del evento. Además, remarcó que el evento tendrá impacto no solo educativo sino también económico, dado el movimiento turístico y comercial que generará en el departamento.

“No se trata solo de capacitación sino que genera un círculo virtuoso entre educación, salud mental, tecnología, formación y gestión pública. Es una oportunidad para que los docentes se fortalezcan y para que el Estado siga dando señales claras de compromiso con la educación”, agregó el jefe comunal.

El Congreso se desarrollará en tres jornadas: los días 18 y 19 en el Teatro Antonio Lafalla, donde se ofrecerán conferencias a cargo de profesionales destacados y el día 20, reservado exclusivamente para la charla de Pilar Sordo, bajo el titulo: "La felicidad no es estar alegres, sino poder aceptarnos." Su presencia es un verdadero lujo académico y emocional, con su estilo directo, empático y movilizador, cerrará el Congreso con una charla que invitará a reflexionar, sentir y actuar desde la autenticidad y la aceptación personal.

Desde la Dirección de Educación, José Morán, expresó: “este congreso nos posiciona como un faro educativo no solo en el sur mendocino, sino también a nivel nacional. Estamos recibiendo consultas de distintas provincias interesadas en participar”.

Además, Morán confirmó que la actividad contará con puntaje docente y que se encuentra en trámite la liberación de funciones para facilitar la participación del sector educativo.

El Congreso de Educación de General Alvear ya se convirtió en una marca registrada, y este vigésimo aniversario será, sin duda, un punto de inflexión en su historia.

Disertantes del XX Congreso

JUEVES 18/09

Lic. Claudio Grecco (Buenos Aires)

Título: “Tecnopatías y comunicación. Una mirada desde las neurociencias, la terapia cognitiva conductual (TCC) y el abordaje neuropsicoterapéutico”

VIERNES 19/09

Mg. Gustavo Elorza (Mar del Plata)

Título: “Un puente cognitivo entre cerebros humanos e inteligencia artificial”

Lic. Juan Bevacqua y Lic. Nadia Chazarreta (Fundación Movistar)

Título: “Protagonistas virtuales: Grooming y Ciberbullying”

María Arabetri y Dr. Gustavo Abichacra (DISFAM Argentina)

Título: “Dislexia y otras DEA. Cuando aprender duele”

Prof. Carolina Elwart (Asociación Familias Genias)

Título: “Didácticas del encuentro: Prácticas inclusivas entre escuela, familia y estudiantes con autismo”

Dra. Adriana Stoller y Dra. Irene Jusza (Universidad Maza)

Título: “El sentido de las intervenciones respetuosas en la primera infancia”

Prof. Valeria Tello (UNCuyo)

Título: “Lectura y escritura en clave de la articulación entre niveles educativos”

Prof. Silvina Estrella y Tec. Noelia Barahona (Proyecto Hacé tu Parte)

Título: “Posibilidades y oportunidades de accesibilidad desde el modelo social”

SÁBADO 20/09 – CIERRE

PILAR SORDO - DISERTANTE DE CARÁCTER INTERNACIONAL

Título: “La felicidad no es estar alegres, sino poder aceptarnos”