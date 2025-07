Agustín Martínez Haarth fue recibido por el intendente tras consagrarse campeón mundial en una competencia organizada por la NASA

Alvear

30 de Julio - Este miércoles por la mañana, el joven alvearense Agustín Martínez Haarth, estudiante de bioingeniería en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), fue recibido por el intendente Alejandro Molero, tras haber conseguido, junto a su equipo, el primer puesto en la CanSat Competition, una prestigiosa competencia internacional de ingeniería organizada por la NASA, en Virginia, Estados Unidos.

Durante el encuentro en la sala de Intendencia, Agustín relató al jefe comunal cómo fue el proceso de trabajo que llevó al equipo argentino al título mundial, en un certamen que simula misiones espaciales en formato reducido, donde los participantes deben diseñar, construir y lanzar satélites en miniatura.

“Fue muy loco todo el reconocimiento. Volvimos del viaje y estuvimos con gente de la política, del ámbito empresarial y científico, y recibir ese reconocimiento por parte de todos ellos fue un orgullo inmenso. Hoy, poder contárselo al intendente y recibir esta placa en nombre del pueblo de General Alvear, es algo que me emociona muchísimo”, expresó el joven tras recibir una distinción por parte del municipio.

Martínez Haarth explicó que el equipo comenzó a formarse en octubre de 2024, con base en el grupo que había competido el año anterior. En enero de este año presentaron el Preliminary Design Review (PDR), un informe técnico con la planificación de la misión, los componentes y el diseño del dispositivo. Tras superar esa primera instancia y obtener el segundo lugar en la clasificación preliminar, accedieron a la etapa final en Estados Unidos, compitiendo contra los mejores 40 equipos del mundo.

“Además del enorme desafío técnico, tuvimos que enfrentar un desafío económico, porque trasladar a diez personas a Estados Unidos, desarrollar el satélite y afrontar todos los gastos requería una logística compleja. Lo logramos gracias a sponsors y mucha autogestión”, contó Agustín.

En Virginia, tras el lanzamiento del satélite y una rigurosa evaluación técnica, llegó el momento de la premiación. “Cuando no nos nombraban entre los puestos del quinto al segundo, pensé que habíamos quedado fuera. Pero después escuchamos ‘Buenos Aires, Argentina’, y ahí estallamos de emoción. Fue increíble”, recordó.

Agustín, que cursa el cuarto año de la carrera, destacó que el acceso a una beca le permitió estudiar en una de las instituciones más prestigiosas del país: “Mucha gente no lo sabe, pero casi la mitad de los estudiantes del ITBA están becados. Yo soy uno de ellos”.

También subrayó el rol clave de su formación en el departamento: “Gracias a la Escuela de Agricultura, donde hice mi secundaria, y a las olimpiadas de tecnología organizadas por el ITBA, conseguí esa beca. Todo eso fue clave en este camino”.

En sus palabras finales, el joven valoró el esfuerzo y el compromiso que implicó el proyecto: “Fueron muchas horas extras, mucho trabajo en equipo, discusiones, obstáculos. Pero hoy podemos decir que valió la pena. Si todo sale bien, en un año y medio me recibo, y esto será parte fundamental de mi formación”.

El intendente Molero, por su parte, felicitó al joven y resaltó el valor que su logro tiene para General Alvear: “Agustín es un orgullo para toda la comunidad. Representa lo mejor de nuestros jóvenes: talento, esfuerzo, humildad y compromiso. Vamos a seguir acompañando a quienes, como él, se animan a soñar en grande”.