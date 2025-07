Ocho personas fueron hospitalizadas por intoxicación con monóxido de carbono 

Alvear

28 de Julio - Una familia completa, compuesta por adultos y menores, fue internada en el Hospital Enfermeros Argentinos tras presentar síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono. El hecho fue confirmado por el director del hospital, Alejandro Torres, y el director de Defensa Civil, Javier Velasco, quienes emitieron un informe conjunto para alertar a la comunidad sobre los peligros del uso inadecuado de artefactos de calefacción en época invernal.

El ingreso de los pacientes se produjo durante la noche. Según detalló Torres, los ocho afectados presentaban cefalea intensa, vómitos, mareos y un estado general de letargo. “Es importante reconocer estos síntomas, porque la intoxicación por monóxido de carbono puede derivar en pérdida de conocimiento e incluso en coma”, advirtió.

La atención médica fue inmediata. “Lo primero que se realiza es la oxigenoterapia, tanto en el hospital como desde el mismo domicilio si se ventilan bien los ambientes. El oxígeno es clave para desplazar el monóxido del organismo”, explicó el director del centro de salud. Si bien uno de los adultos permaneció en el hogar, el resto de los miembros de la familia —entre ellos al menos tres menores— fueron trasladados al hospital y se encuentran bajo observación, con evolución favorable.

Desde Defensa Civil, Velasco enfatizó la necesidad de ventilar los hogares al menos una o dos veces al día, especialmente en horas del mediodía cuando sube la temperatura. “Con el frío, muchas veces se recurre a métodos de calefacción peligrosos, como tachos, salamandras mal instaladas o incluso el horno. Estos sistemas pueden no solo intoxicar, sino también provocar incendios”, alertó.

Velasco también recomendó revisar siempre la llama de los calefactores —que debe ser azul—, no dormir con los artefactos encendidos, y evitar la sobrecarga de sistemas eléctricos, ya que muchas veces las líneas no soportan el uso intensivo de estufas y otros dispositivos.

Tanto Torres como Velasco insistieron en que ante cualquier síntoma —dolor de cabeza, náuseas, somnolencia o mareos— es fundamental acudir de inmediato a un centro de salud. “El monóxido es un enemigo invisible: no se ve, no se huele y puede ser letal”, concluyeron.

Recomendaciones clave para prevenir intoxicaciones:

• Ventilar los ambientes todos los días, especialmente al mediodía.

• No utilizar hornos ni cocinas para calefaccionar.

• Apagar estufas y salamandras antes de dormir.

• Verificar que la llama de los artefactos sea azul.

• No sobrecargar enchufes ni instalaciones eléctricas.