HANDBALL: Para Fausto, la Pre Selección

21 de Julio - Fausto Sosa, el joven alvearense preseleccionado para la Selección Argentina de Handball

Fausto Sosa, el joven alvearense preseleccionado para la Selección Argentina de Handball

Esta mañana, en conferencia de prensa, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de General Alvear anunció una noticia que enorgullece a todo el departamento: el joven Fausto Sosa, de tan solo 14 años, ha sido preseleccionado para integrar la Selección Argentina de Menores de Handball. El anuncio fue realizado junto al director de Deportes, Alberto Gómez, quien destacó el valor deportivo y simbólico de este logro. “Estamos aquí con Fausto Sosa, que ha sido preseleccionado para la Selección Argentina de Menores. Es un orgullo inmenso, no es algo que ocurra todos los días. Además, es doblemente importante porque es un deportista que surge de nuestro semillero, de la Dirección de Deportes, lo cual demuestra que el trabajo constante da sus frutos”, expresó Gómez. También subrayó la importancia de los certámenes y torneos nacionales que se realizan en el departamento, como instancias claves para la visibilidad de los jóvenes talentos.

El funcionario también destacó el impacto de las políticas deportivas locales, como la participación en la Liga Sureña y la reciente creación de la Liga Municipal. “La idea es ampliar la base, y sabemos que cuanto más amplia es, mayores son los resultados. Hoy tenemos a Fausto, pero soñamos con tener a varios chicos más en futuras convocatorias. Fausto es un ejemplo para los demás. Su progreso también motivará a otros niños y adolescentes que hoy transitan este mismo camino”, afirmó.

Una carrera que empezó en casa

Durante la conferencia, Fausto relató cómo fue el momento en que recibió la noticia de la convocatoria: “me llegó hace tres días, estaba en mi casa cuando me dijeron que había quedado preseleccionado. Es una lista de 40 chicos y nos han estado siguiendo a través de los nacionales que se hicieron acá y también mediante videos que les mandamos”.

El joven jugador, que se desempeña como lateral, central o extremo, comenzó a practicar handball a los cinco años, influenciado por su papá y su entorno familiar. “Arranqué yendo a entrenar con mi papá. Después jugué en la Liga Sureña desde la categoría infantil y seguí participando hasta ahora. Salimos campeones del torneo Clausura y vamos punteros”, explicó.

En cuanto a los próximos pasos, Fausto viajará este martes a Buenos Aires, donde se presentará en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) y en Olavarría, para participar de un ciclo de entrenamientos intensivos de tres días.

Consultado sobre sus referentes, no dudó en mencionar al emblema de la selección nacional: “me gusta mucho cómo juega Diego Simonet, es mi ídolo”. Y también dejó en claro cuál es su mayor anhelo: “Mi sueño es llegar a la Selección Argentina”.

Un presente prometedor y un futuro por construir

Fausto no está solo en este proceso. Lo acompañan su familia, que vive con entusiasmo este logro, y sus entrenadores Carlos Gatica y Julio Pacheco, quienes han sido pilares en su formación. Su historia, construida con dedicación y pasión desde la base local, representa el espíritu de cientos de jóvenes que entrenan a diario en el departamento.

La convocatoria de Fausto a la preselección nacional no solo marca un avance en su carrera deportiva, sino que también enciende una luz de esperanza y motivación para el deporte alvearense.