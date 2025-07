Gran concurso de Barriletes en el Aero Club

Deportes

21 de Julio - La propuesta organizada por la Municipalidad de General Alvear junto al aeroclub se transformó en una verdadera fiesta familiar que superó todas las expectativas. Con barriletes, juegos, acrobacias aéreas y hasta sorteos de vuelos de bautismo, la jornada reunió a cientos de personas de distintas edades en un espacio de encuentro, disfrute y conexión entre generaciones.

Analía García, representante del Aeroclub, expresó su entusiasmo por la gran participación: “pusimos en marcha esta idea para agasajar a la familia, que sea un día distinto, un domingo diferente. Nos encontramos con abuelos y padres que recordaban cómo hacían barriletes, y hoy los vimos compartiendo eso con sus hijos y nietos. La verdad que estamos felices”.

El evento no solo incluyó la construcción y vuelo de barriletes, sino también juegos como Jenga y juegos de memoria, coordinados por el equipo de Municipio Saludable. “La propuesta fue muy bien aceptada. Vimos a familias enteras disfrutando juntas, algo que pocas veces se da con tanta naturalidad”, destacó García.

La jornada también ofreció la posibilidad de participar del sorteo de un vuelo de bautismo, lo que sumó aún más entusiasmo entre los presentes. “Algunos no se habían inscripto online, pero igual les dimos la chance de ser parte. Ha sido una experiencia más que positiva”, agregó.

Quienes participaron destacaron el valor emocional de la propuesta. Alexis, uno de los asistentes, compartió: “mi hijo me lo propuso y le dije que sí queríamos venir, porque esto se ha perdido mucho y está bueno compartirlo de vuelta.”

También Juan, que participó junto a su nieta, expresó: “es espectacular, esta experiencia me volvió el alma y compartirlo con mi nieta es una felicidad”. Emocionado, recordó: “cuando vi que se elevaba tan alto, me acordé de mi abuela. Tenía un barrilete que le decíamos el ‘patas largas’, y se lo fabriqué igual, como a ella tanto le gustaba”.

Contó que preparó el barrilete junto a su esposa: “empezamos ayer, armamos el diseño y ella lo pintó, salió muy lindo y llegó a unos 300 metros, fue espectacular”. Y cerró con un deseo: “que se repita, que los chicos vuelvan a hacer esto que hacíamos antes: jugar a la bolita, volar barriletes, que se diviertan con juegos sanos.”

Con una combinación perfecta de nostalgia, diversión y comunidad, esta iniciativa demostró que actividades simples pueden generar momentos inolvidables. “Nos llevamos lo mejor: ver a las familias unidas, compartiendo, felices. Fue una jornada que conectó generaciones”, concluyó García.