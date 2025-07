FÚTBOL: "Nico" Freire anotó para el "Rojo" frente a Talleres

Deportes

21 de Julio - El Defensor Alvearense tuvo su debur en las redes, consiguiendo el empate transitorio para Independiente, que más tarde cayó 2-1 con "La T"

El defensor, autor del empate transitorio del Rojo, habló tras la caída ante Talleres y dejó mucho de qué hablar.

Fue una noche magra para Independiente, que no hizo pie ante Talleres y vio cómo se esfumaba su invicto en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. Tras la derrota habló Nicolás Freire, quien dio declaraciones que sonaron muy fuerte.

Vale recordar que el defensor llegó de Inter Miami en plena recuperación de una rotura ligamentaria y, a raíz de ello, no cobró los primeros seis meses. Por este motivo, el zaguero central expresó: “Yo me sentía un ex jugador de fútbol, y cuando llegué a esta institución me abrieron los brazos. Me recibieron de una muy buena manera, el grupo también, y de a poco ir encontrando mi mejor forma”.

Al igual que toda la defensa en general, el futbolista no tuvo un buen partido salvo el cabezazo del gol. Respecto del encuentro, explicó: “Sabíamos que iba a ser un rival duro. Por momentos tuvimos las situaciones dominadas del juego y después bueno, esto es fútbol”. Y siguió: “Hay que pensar en los errores que tuvimos y saber que esto lo vamos a sacar adelante. Tenemos buen plantel, el torneo pasado peleamos hasta el final y el objetivo ahora es el mismo“.

Sobre el final, en diálogo con TNT Sports, Freire se refirió al conflicto una vez terminado el encuentro: “Cuando se juegan esta clases de partido con tanta intensidad, a veces se pica. Hay que tratar de mantener el control y tratar de ser respetuosos, en la victoria y en la derrota“.