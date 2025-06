Productores participaron del taller de gestión en Bodega Faraón

Alvear

17 de Junio - Este sábado 14 de junio finalizó el curso taller “Gestión de la finca: herramienta para la toma de decisiones”, una capacitación gratuita destinada a productores del departamento, que se llevó a cabo en el multiespacio de Bodega Faraón, ubicado en Ruta 188 y Calle 10.

Organizado por la Dirección de Agricultura de la Municipalidad de General Alvear, y la Delegación del INTA el taller tuvo como principal objetivo brindar herramientas prácticas para mejorar la eficiencia en la gestión productiva “tranqueras adentro”, promoviendo el análisis de información y la toma de decisiones estratégicas en el ámbito rural.

Leandro Silvestre, referente de la Dirección de Agricultura, realizó un balance positivo: “Ha sido un espacio de discusión muy enriquecedor. Partimos de problemáticas comunes que los productores conocen bien y trabajamos en metodologías que les permitan analizar su realidad, generar información útil y buscar alternativas de mejora. Se trata de potenciar lo que está al alcance de cada productor para lograr una gestión más eficiente de sus fincas.”

El ciclo formativo se desarrolló durante tres jornadas, desde el jueves hasta su cierre el sábado, y contó con una destacada participación tanto de productores locales como de profesionales técnicos.

Además, Silvestre destacó la participación de técnicos del INTA provenientes de Buenos Aires, quienes aportaron su experiencia en dinámicas de trabajo con productores.

“La interacción fue excelente. Se abordaron problemáticas propias de la zona a través de dinámicas en taller, y se analizaron distintas formas de intervención. Creo que los participantes se llevan herramientas concretas que pueden aplicar en su día a día”, añadió.

Fabricio Belvedere, productor agrícola del departamento, también valoró la iniciativa: “fue muy interesante, sobre todo por las alternativas que nos presentaron en relación con los canales comerciales. Estas capacitaciones te permiten ver otras posibilidades que uno, de no ser por estas instancias, tal vez nunca consideraría. Es una ayuda real a la organización y planificación de nuestro trabajo.”

Belvedere, quien actualmente produce principalmente viña, además de ciruela, damasco y algo de durazno, remarcó la importancia de incorporar nuevas herramientas para mejorar el manejo de la finca: “te ayuda a pensar desde otro lugar. A veces uno no toma nota, no analiza ciertos datos que son clave para saber si realmente está funcionando lo que hacemos. Esto te da ese empujón para hacerlo.”

La capacitación forma parte de una política municipal orientada a fortalecer el desarrollo del sector productivo local a través de la formación, el acompañamiento técnico y el intercambio de experiencias entre los distintos actores del agro alvearense.