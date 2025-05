Bowen fue epicentro de los actos oficiales por el 25 de mayo con un fuerte acompañamiento popular

Alvear

25 de Mayo - Con una participación ciudadana que superó todas las expectativas, el distrito de Bowen fue este domingo el escenario principal de los actos oficiales por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Las actividades comenzaron con el tradicional desayuno protocolar en la Delegación Municipal, continuaron con el Tedeum en la iglesia San Cayetano y culminaron con el acto oficial en la plaza San Martín, que se vio colmada por vecinos de todo el departamento.

La celebración se inició el sábado por la noche con una velada de gala en el Cine Teatro Antonio Lafalla. La capacidad del teatro resultó insuficiente ante la masiva concurrencia, lo que el propio intendente Alejandro Molero destacó con una disculpa pública a quienes no pudieron ingresar: “más de 150 alvearenses quedaron afuera. Eso habla del enorme interés y del sentimiento que estos eventos despiertan en la comunidad”, resaltó.

El jefe comunal hizo hincapié en la fuerte conexión emocional que se vivió durante los festejos y subrayó el valor simbólico de estos encuentros para renovar el compromiso colectivo en tiempos difíciles. “Creo que lo que moviliza es la esperanza, la ilusión, el deseo de superarse. Hoy los argentinos, los mendocinos y los alvearenses en particular tenemos la responsabilidad de protagonizar nuestra propia gesta: la de superar la crisis, de trabajar juntos para recuperar esa tierra de oportunidades que tanto anhelamos”, afirmó Molero.

El intendente también detalló algunos de los proyectos estructurales más relevantes que el municipio tiene en marcha para Bowen. Entre ellos, destacó la construcción del nuevo polideportivo techado —una demanda histórica del distrito—, el ambicioso plan de asfalto y la mejora del sistema de iluminación pública con la incorporación de más de 80 lámparas LED, cuya instalación comenzará esta semana. A estas obras se suman intervenciones en seguridad, desagües pluviales y consolidación de caminos.

“Queremos que Bowen sea uno de los lugares más lindos, acogedores y seguros para vivir, y no vamos a parar hasta que cada uno de los bowenses se sienta realmente orgulloso de su pueblo”, remarcó el intendente, quien también resaltó el trabajo conjunto con la delegación distrital para avanzar en estas metas.

Por su parte, el delegado municipal Luis Gergeluk valoró el gesto político de descentralizar los festejos patrios y llevarlos al interior del departamento. “Tuvimos una concurrencia que pocas veces se ve en la plaza. Estos actos nos llenan de orgullo y renuevan el patriotismo. Estamos trabajando intensamente con el intendente para concretar obras muy esperadas, como el asfaltado y la renovación total de la luminaria pública”, expresó.

La jornada también tuvo su espacio artístico y cultural. Durante la tarde, vecinos y visitantes disfrutaron del histórico Pericón Nacional, preparado con dedicación por las profesoras Florencia Torres y Mariela Amorós. Actuaron también los conjuntos Los Barrocitos y La Melga, entre otros artistas locales, que dieron color y calidez a una celebración que combinó emoción, participación y visión de futuro.