Alvear desplegó la bandera más grande del país “sobre los techos de sus avenidas”

En el marco de los festejos por el 25 de Mayo, General Alvear volvió a confirmar su vocación de liderazgo y compromiso con las grandes gestas colectivas. Sobre la avenida Alvear Oeste, arteria central del departamento, se desplegó una bandera argentina de proporciones históricas. Lo mismo ocurrió en Bowen, donde también se colocó una réplica de iguales características. Ambas fueron confeccionadas por las mujeres que integran el taller de costura del Centro Integrador Comunitario (CIC) y representan el espíritu de una comunidad que trabaja unida, sin improvisaciones y con profundo sentido de pertenencia.

La bandera, considerada la más grande del país en su tipo —instalada sobre los techos de avenidas— es el resultado de una articulación precisa entre el Ejecutivo departamental, liderado por el intendente Alejandro Molero, y el esfuerzo silencioso pero determinante de mujeres que convirtieron el trabajo textil en una ofrenda patriótica. En total, se utilizaron más de 2.100 metros lineales de tela y se realizaron entre 7.000 y 8.000 metros de costuras, para una bandera de 700 metros por 7 metros de ancho, según estimaciones de Alicia Morales, responsable del taller del CIC.

“Elaborar estas banderas no fue fácil. Fue un desafío enorme, pero lo asumimos con entusiasmo. Lo más difícil fue armar el equipo humano. Necesitaba mujeres con trayectoria, compromiso y sentido de comunidad. Me tomó más de diez días pensarlo, identificar quiénes podían sostener este trabajo de horas intensas, codo a codo”, explicó Morales.

La propuesta original surgió de una conversación entre Carina Muñoz, responsable de Protocolo del municipio, y el propio intendente Alejandro Molero. A partir de allí, comenzó un trabajo contrarreloj que implicó organización logística, diseño, confección y montaje en tiempo récord.

El momento simbólico de la colocación ocurrió en la madrugada del viernes 23 de mayo. Un operativo coordinado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, bajo el control de Emiliano Barbero, el director de Obras Ángel Martínez, el director de Defensa Civil Javier Velasco, el coordinador de Gabinete Juan Tieppo y la propia Muñoz, logró instalar las estructuras sin inconvenientes. Todo supervisado por el propio Intendente Alejandro Molero.

Un ejemplo nacional

General Alvear no sólo celebró una fecha patria. Reivindicó en la práctica valores esenciales como el trabajo colectivo, la planificación interinstitucional y el orgullo local. El despliegue de esta bandera no es un hecho aislado: es una nueva muestra de que el departamento asume su papel como anfitrión natural de los grandes eventos y como referencia de unidad en tiempos donde muchas comunidades aún buscan su identidad.

La dimensión del gesto trasciende la estética. Lo que se ha construido es un símbolo visible desde cualquier punto del centro alvearense, pero sobre todo desde el interior de quienes participaron: costureras, operarios, funcionarios y vecinos. Todos aportaron para que esta iniciativa no solo sea visible, sino también memorable.

La bandera ya flamea, no en un mástil, sino en la memoria colectiva de un pueblo que supo transformar una idea en realidad y un taller en símbolo.