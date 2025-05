Se realizó una capacitación sobre el RUT digital a productores

Alvear

21 de Mayo - Este martes se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada a productores agrícolas, enfocada en la correcta carga de datos en el SIA, específicamente en el Registro Único de la Tierra (RUT) digital. La actividad tuvo lugar en el salón de usos múltiples de COSPAC, y en horas de la tarde se replicó en el distrito de Carmensa.

La iniciativa fue organizada por la Dirección de Contingencias Climáticas de la Provincia, con el objetivo de facilitar el acceso de los productores al RUT, un registro obligatorio que permite al Estado conocer con precisión cuántos productores hay en la provincia, qué superficie cultivan y qué tipo de cultivos desarrollan.

Julio Eluani, director del organismo provincial, encabezó la capacitación y destacó: “hemos venido fundamentalmente a ayudar a los productores con el registro del uso de la tierra. Esto nos permite diseñar políticas públicas más eficaces, como un seguro agrícola adaptado a las realidades del sector. Muchos productores aún no se han adherido al RUT, ya sea por desconocimiento o porque interpretan que el trámite es complejo. Nuestra presencia aquí es para demostrarles que no es así, y que estamos para acompañarlos."

El equipo que acompañó a Eluani estuvo integrado por Fernando Romera, abogado de la dirección; Ignacio Rinaldi, ingeniero agrónomo; y Fernanda Díaz, administrativa. Todos brindaron asistencia técnica y resolvieron dudas en forma personalizada.

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la aclaración de un mito muy común entre los productores: la necesidad de contar con escritura para acceder al RUT. En este sentido, Eluani aclaró que basta con ser usuario legítimo de la tierra, ya que la normativa contempla diversas situaciones de tenencia.

"El RUT no solo es obligatorio por ley, sino que también habilita a los productores a una serie de beneficios fundamentales", explicó el funcionario. Entre ellos se incluyen el acceso al seguro agrícola, líneas de crédito oficiales, beneficios por daños climáticos, y amparos bajo la Ley de Emergencia Agropecuaria, lo que implica reducciones en el pago de servicios como riego y electricidad, además de exenciones impositivas.

La voz del territorio

Rubén Ojcius, productor local, celebró la capacitación y resaltó su valor práctico:

"Es muy bueno porque nos ayuda a simplificar el trámite y a centralizarlo. Antes se pedía inscripción en la AFIP, lo que dejó afuera a muchos. Hoy eso se ha flexibilizado: no hace falta estar inscripto para tener el RUT, y eso es muy bueno."

Por su parte, Pilar Crespillo, referente del sector agrícola, valoró el cambio de enfoque del organismo provincial: “hace tres años, el cambio de sistema dejó fuera al 40% de los productores. No podían cumplir con los requisitos, como el trámite en la AFIP. Hoy eso ha cambiado. Se ha entendido nuestra realidad, y celebramos que hayan venido a escucharnos y capacitarnos. Esto nunca había pasado."

Crespillo también llamó a sus colegas a no dejar pasar la oportunidad:

"A fin de mes cierra la inscripción para renovar el RUT. Los que no lo hayan hecho, que se acerquen a la Dirección de Agricultura o a Contingencias. Nos perdemos muchos beneficios si no lo hacemos, y lo más triste es que nuestras tierras quedan sin identidad."

Un paso adelante en inclusión agrícola

La jornada evidenció el impacto positivo de la cercanía institucional y la adecuación de los procesos a las realidades del campo. La asistencia fue numerosa, y los participantes coincidieron en que este tipo de encuentros son fundamentales para garantizar la inclusión de todos los productores, especialmente los de mayor edad o aquellos con menos recursos tecnológicos.