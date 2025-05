﻿Referentes de La Unión Mendocina dijeron presente en la 44°  Fiesta Nacional de la Ganadería

Alvear

13 de Mayo - La Fiesta Nacional de la Ganadería fue el epicentro político indiscutible este fin de semana en Mendoza.

El pasado sábado, en el marco del almuerzo oficial, La Unión Mendocina, se hizo presente con una gran cantidad de referentes, entre los cuales, un importante número de legisladores, invitados por el “Grupo Libertador”, siendo de la partida el Senador Nacional por el PRO Alfredo De Angelis, el Diputado Nacional Álvaro Martínez, el Senador Provincial y actual presidente del PRO Mendoza, Gabriel Pradines y los legisladores Jorge Difonso, Rolando Scanio y Flavia Manoni, además de los integrantes de los bloques del PRO mendocino.

Tras el Discurso del Gobernador Alfredo Corneo, el Senador Gabriel Pradines, integrante de la Bicameral de Seguridad, aseguró: “Nos perdimos con el discurso, dijo tanta cantidad de cosas, micro anuncios para intentar distraernos, no anunció nada importante. Es más, habló de terminar una red hidroeléctrica, la construcción del anillo de 132 kilowatts, que es la misma obra que anunció el año pasado. Dos años seguidos anunciando lo mismo”, mientras que en cuanto a temas de seguridad, remarcó: “En el gran Mendoza, quizás en el sur no lo sufren con tanta vehemencia, lo normal es que te roben el auto, lo normal es que te roben en la parada de micro, que te golpeen en la puerta de tu casa para robarte, esa es la normalidad en capital. Estamos entre las tres o cuatros provincias más inseguras del país”, y concluyó: “Siento que nos distraen con temas menores y no con temas importantes. El acueducto Monte Comán-La Horqueta, 4 años para hacer la obra, fue licitada en el año 2019, se debería hacer hecho en menos de un año. Pasa el tiempo y las cosas no se terminan, el próximo acueducto que anunció se va a terminar dentro de 6 o 7 años, mientras tanto pasan las generaciones. Anunció que habían logrado gracias al programa enlazados 23 empleos, lo dijo el gobernador. Es como que diga un intendente, logré limpiar las acequias de tal barrio”.