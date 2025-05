La Fiesta Nacional de la Ganadería inauguró el "Paseo de las Embajadoras"

Alvear

9 de Mayo - En el marco de la 44ª edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, se inauguró oficialmente el Paseo de las Reinas y Embajadoras, un espacio dedicado a rendir homenaje a todas las mujeres que han representado al departamento en esta tradicional celebración mendocina.

El acto tuvo lugar en el patio del Salón Angus, donde se emplazaron bancos y tótems con los nombres e historias de cada reina y embajadora desde el año 1990, en un espacio pensado tanto para el recuerdo como para el encuentro en familia.

Stella Montoya, integrante de la Comisión de Embajadoras y primera reina provincial del Ternero Mendocino en 1990, explicó el valor simbólico y cultural de este nuevo espacio, “estamos inaugurando un lugar que celebra los 30 años de historia de nuestra fiesta nacional, pero también el rol de la mujer dentro de ella. Las embajadoras han sido representantes de la ganadería y de la identidad de General Alvear, mostrando al país el valor de nuestro trabajo en el oeste argentino”.

Montoya destacó que la elección de la actual embajadora no solo responde a criterios estéticos o protocolares, sino que exige una preparación integral.

“Hoy se les solicita conocimientos sobre ganadería, danzas, oratoria y deben presentar un proyecto sociocultural que pueda ser ejecutado en sus departamentos. La defensa de ese proyecto ante un jurado es parte clave del proceso de selección”, señaló.

Por su parte, Nicol Illanes, actual Embajadora Nacional de la Ganadería, expresó su emoción al participar en la inauguración: “estoy muy feliz. Es un reconocimiento muy lindo a todas las reinas y embajadoras que han representado esta gran fiesta. Me conmovió escuchar a una de las ex reinas decir que este espacio queda para que podamos venir con nuestras familias en el futuro. Me imaginé viniendo con la mía, mostrándoles dónde está grabado mi nombre y el año en que fui electa”.

Illanes también habló del compromiso que implica su rol: “llevar la Fiesta en lo más alto es una responsabilidad enorme, pero lo hago con mucho orgullo y felicidad”.