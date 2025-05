La Fiesta Nacional de la Ganadería fue presentada oficialmente en el kilómetro 0

Alvear

4 de Mayo - Este sábado se hizo la presentación oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería, un evento que se llevará a cabo del 7 al 11 de mayo.

La Cámara de Comercio local mostró un adelanto de esta gran fiesta en el kilómetro 0 de la ciudad, donde familias y turistas pudieron disfrutar de un delicioso desayuno con tortas fritas, pastelitos y mate cocido. Además, los asistentes se deleitaron con costillares al ensartador y las presentaciones de músicos locales, creando un ambiente festivo y acogedor.

El intendente Alejandro Molero, presente en el evento, destacó la importancia de la Fiesta Nacional de la Ganadería como un ícono cultural y educativo para la comunidad. "Este evento no solo celebra nuestra rica tradición ganadera, sino que también tiene un impacto político y social significativo", afirmó Molero. "Los alvearenses han logrado consolidar esta fiesta a lo largo de los años, que incluye una variada oferta artística y programas educativos para jóvenes. Además, ha facilitado la transferencia de tecnología a los productores y atraído la atención de figuras políticas nacionales y provinciales, generando un espacio para el diálogo y el desarrollo en la región".

El intendente subrayó que la fiesta representa "crecimiento y una oportunidad constante para nuestra comunidad". En sus palabras, "la fiesta de la ganadería para los alvearenses es ganar y ganar. No hay una arista donde podamos decir que ha sido inerte; siempre nos ha brindado crecimiento, desarrollo, visibilidad y trascendencia".

Por su parte, Ramiro Labay, presidente de la Cámara de Comercio organizadora del evento, expresó su satisfacción por llevar a cabo esta celebración en el centro de General Alvear. "Estamos muy contentos de mostrar los costillares hoy aquí en el kilómetro cero. En otras ocasiones lo hemos hecho en la cuadra tres. Ya está todo listo para comenzar a vivir lo que será la 44ª edición de la Fiesta Nacional de Ganadería", comentó Labay.

El presidente también destacó el esfuerzo por promocionar la fiesta durante todo el año. "Los costillares son el emblema y atractivo principal de este evento. No podíamos dejar de mostrarlo y compartirlo con nuestra gente aquí en el departamento", agregó.

En cuanto a las actividades programadas para esta edición, Labay mencionó que habrá disertaciones a cargo de prestigiosos profesionales nacionales. Además, anunció que se llevará a cabo un encierre con más de 1.500 animales seleccionados, asegurando que se trata de terneros, vaquillonas y vacas de excelente calidad para el gran remate de hacienda.