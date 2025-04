El Bº Zangrandi disfrutó de un Domingo lleno de arte

Alvear

28 de Abril - Este domingo, en horas de la tarde, el barrio Zangrandi, ubicado en el distrito de Alvear Oeste, se desarrolló la actividad cultural “Arte en las plazas” que reunió a vecinos y familias en la plaza del lugar. Este evento, que incluyó bailes, presentaciones artísticas y música, buscó acercar la cultura a un área alejada del centro del distrito.

Jimena García, delegada del distrito de Alvear Oeste, expresó su satisfacción por la realización de estas propuestas culturales: “estoy muy contenta con estas iniciativas que son tan interesantes porque abarcan a todas las familias. Es una oportunidad para disfrutar de una tarde linda en el barrio Zangrandi”. García destacó que el lugar, aunque alejado del centro, ha recibido un esfuerzo significativo para acercar servicios y actividades culturales a los vecinos. “Por pedido del intendente, hemos tratado de darle el mayor apoyo posible a esta comunidad”, agregó.

La delegada también mencionó los trabajos de poda y limpieza realizados en la zona. Según los vecinos, no se había llevado a cabo un esfuerzo así en más de diez años. “Estamos muy contentos con estos avances, ya que contribuyen a la seguridad y limpieza del barrio”, afirmó García.

En el evento también se habló sobre la participación activa de los vecinos. “Hemos construido una cancha de fútbol para que los chicos puedan participar en torneos no solo del barrio Zangrandi, sino también de zonas cercanas como El Ceibo y El Toscano”, comentó García. La cancha está equipada con mesas y próximamente se instalarán churrasqueras para que todos puedan disfrutar de un espacio comunitario.

La profesora “Gachi” García también participó en la jornada. En su intervención, destacó: “estamos aquí una vez más en las plazas, fomentando que los chicos puedan dibujar, pintar y decorar. En este encuentro estamos trabajando sobre el tema de los animales, ya que se aproxima el Día del Animal”. La profesora explicó que los niños están creando obras relacionadas con esta temática utilizando materiales reciclados, lo que no solo les permite expresarse artísticamente sino también aprender sobre la importancia del reciclaje.

“Los chicos están muy entretenidos; tenemos lápices decorativos y diferentes juegos donde pueden llevarse lo que han creado”, añadió Gachi. También mencionó lo gratificante que es trabajar con niños de áreas más alejadas de la ciudad: “Son chicos muy amables y abiertos a nuevas experiencias. Les encanta crear y aprender cosas nuevas”.