Quedó inaugurada la senda saludable en Diagonal Carlos Pellegrini

Alvear

11 de Abril - Este jueves quedó inaugurada formalmente la senda saludable a en la diagonal Carlos Pellegrini, un proyecto que transforma la movilidad urbana y fomenta un estilo de vida más activo entre sus habitantes.

Este jueves quedó inaugurada formalmente la senda saludable a en la diagonal Carlos Pellegrini, un proyecto que transforma la movilidad urbana y fomenta un estilo de vida más activo entre sus habitantes. La nueva ciclovía, que se extiende por tres kilómetros y cuenta con un ancho de 2.40 metros, incluye puntos estratégicos para el descanso y equipos de ejercicio, así como un centro de reparación rápida para bicicletas. Además, se implementará un botón de pánico para garantizar la seguridad de los usuarios.

El intendente Alejandro Molero fue el principal orador durante el acto inaugural y destacó la importancia de esta obra para la comunidad. “Es que realmente es una obra muy linda, enclavada en una de las arterias más lindas que tiene General Alvear. Esta ciclovía no solo impulsa el deporte y la práctica saludable, sino que también mejora la seguridad vial para peatones y ciclistas”, afirmó Molero.

El intendente también anunció que este proyecto es solo el comienzo de una red de ciclovías que se expandirá por otros barrios, conectando diferentes áreas de la ciudad. “Queremos integrar los distintos barrios del departamento a través de ciclovías con las principales arterias y avenidas. Esto es una tendencia global, y Alvear está avanzando en ese sentido”, expresó Molero.

La nueva infraestructura ha sido bien recibida por los vecinos. María, una residente que utiliza la senda para caminar, compartió su entusiasmo: “Esta bicisenda es un espectáculo. Antes había dificultades al caminar por la ruta, pero ahora todo está iluminado y seguro. He notado mucha más gente usando el espacio para andar en bicicleta o correr”.

Norma, otra vecina presente en la inauguración, también se mostró satisfecha con la nueva ciclovía: “Es una gran mejora para quienes necesitan desplazarse en bicicleta o simplemente caminar. Ofrece seguridad y comodidad. Está bien iluminada y marcada, lo que es fundamental”.

Con este nuevo espacio recreativo y seguro, General Alvear da un paso significativo hacia una ciudad más conectada y amigable con el medio ambiente, promoviendo estilos de vida más saludables entre sus habitantes. La implementación del botón de pánico y el centro de reparación rápida son ejemplos claros del compromiso del municipio con la seguridad y el bienestar ciudadano.

La inauguración de esta ciclovía no solo representa una mejora en infraestructura urbana; es un símbolo del cambio hacia una comunidad más activa y consciente sobre la importancia del transporte sostenible. Con planes para expandir esta red a otras áreas, General Alvear se posiciona como un referente en movilidad urbana dentro de la provincia y el país.