La Avenida Alvear Oeste avanza hacia el Atuel

Alvear

10 de Abril - El intendente de General Alvear recorrió los trabajos que se realizan en la zona que une la Avenida Alvear Oeste con el Río Atuel y el futuro paseo costero al margen del Río.

Este es el primer paso de su compromiso con la realización del futuro parque central y el paseo en el río Atuel, que permitirá a los vecinos disfrutar de un espacio recreativo y natural a lo largo del río. La iniciativa busca no solo embellecer la zona, sino también fomentar el turismo y el esparcimiento en la comunidad.

“Esto no fue una promesa, fue un compromiso que asumimos desde el inicio de la gestión”, aseguró Molero durante la visita. “General Alvear recupera su río, recupera su costanera, y comienza a transformar esta zona en uno de los espacios más bellos del departamento para que puedan disfrutar tanto nuestros vecinos como quienes nos visitan”.

Las tareas ya están en marcha e incluyen la forestación, reacondicionamiento de la arboleda existente, limpieza del margen del río, y el armado de los caminos de circulación. “Nosotros comenzamos en la costa, comenzamos llegando con la avenida al río, estamos haciendo este paseo maravilloso, desarrollamos el río propiamente dicho y después nos vamos replegando hacia lo que va a ser el parque, que ocupa todo lo que era el viejo basural en las inmediaciones al polideportivo”, detalló Molero.

La obra es parte de un plan integral: “es un desarrollo que seguramente va a llevar algunos años, pero que ya, por primera vez en la historia, hemos comenzado”, subrayó.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios Públicos Emiliano Barbero adelantó que este verano los Alvearenses podrán disfrutar de esta margen del río con un extenso margen de playa y quinchos.

La transformación de este sector de Alvear promete no solo embellecer la ciudad, sino también potenciarla como destino turístico y recreativo.